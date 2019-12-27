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Футбол в России

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Егоров покинул свой пост

На заседании исполкома РФС в середине ноября глава организации Александр Дюков объявил о том, что РФС дал Егорову срок до декабря для решения проблем, связанных с судейскими скандалами
Александр Егоров Пресс-служба РФС
Описание
Александр Егоров
© Пресс-служба РФС

ТАСС, 27 декабря. Руководитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба РФС в пятницу.

"Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие", - сказал Егоров.

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"Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах", - сказал глава РФС Александр Дюков.

На заседании исполкома РФС в середине ноября Дюков объявил о том, что РФС дал Егорову срок до декабря для решения проблем, связанных с судейскими скандалами. Ряд клубов выразил недовольство работой судей на матчах чемпионата России, в частности президент московского ЦСКА Евгений Гинер после встречи 19-го тура между "Краснодаром" и ЦСКА (1:1) в интервью ряду СМИ допустил резкие высказывания в адрес Егорова, за что позднее был оштрафован и отстранен от любой деятельности, связанной с футболом (на три месяца и еще на шесть месяцев условно).
Егорову 47 лет, он был назначен на пост главы ДСИ в мае 2018 года. В качестве судьи он работал на официальных турнирах под эгидой РФС с 2000 года, рассудив 110 матчей Российской премьер-лиги, 57 встреч второго по силе дивизиона

чемпионата страны и два матча молодежного первенств.  

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