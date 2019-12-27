СКА обменял Рундблада, Пулккинен перешел в "Динамо". В КХЛ закрылось трансферное окно

ТАСС, 28 декабря. Период дозаявок, по окончании которого клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) больше не могут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками, завершился в пятницу. ТАСС рассказывает о главных переходах последних дней. Несколько значимых обменов и заключений контрактов состоялись еще 23 декабря. Тогда самыми активными на рынке были казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив". Центральный нападающий Владимир Ткачев, который выступал за сборную России на Кубке Первого канала, не смог вписаться в систему игры главного тренера Дмитрия Квартальнова и продолжит карьеру в команде из Ярославля. В обратном направлении проследовали форвард Степан Санников, с которым Квартальнов работал в "Сибири" и "Локомотиве", и защитник Николай Аверин.

Клуб из Казани также укрепил линию обороны и усилил игру в большинстве финским атакующим защитником Ессе Виртаненом из "Трактора". В Челябинск из "Ак Барса" перебрались нападающие Вячеслав Основин и Артем Михеев. После многочисленных обменов состав казанской команды стал слишком большим. Клубе решил расстаться с защитником Романом Абросимовым и нападающим Вячеславом Лещенко, которые перешли в "Сочи", где будут получать игровую практику. Даниил Апальков из "Локомотива" отправился в московское "Динамо" в обмен на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего нападающего всего одна заброшенная шайба в 31-м матче. Главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов получил в свое распоряжение центрального нападающего для второго звена, в котором он так сильно нуждался. В первых двух встречах после перехода Апальков не участвовал, как сказал Крикунов, игроку нужно время, чтобы набрать физическую форму. "Авангард", также активно искавший центрального нападающего, подписал контракт с Брэндоном Макмилланом из рижского "Динамо" в обмен на денежную компенсацию. Покинул команду из Омска защитник Никита Пивцакин, который перебрался в магнитогорский "Металлург". Усилились уральцы и центральным нападающим сборной Чехии Томашем Филиппи, выступавшим за "Либерец". Филиппи играл за "Металлург" с 2015 по 2017 год под руководством нынешнего главного тренера Ильи Воробьева и завоевывал в составе команды Кубок Гагарина (2016). У подольского "Витязя" после перехода в середине декабря Миро Аалтонена в СКА освободилось место для легионера. Его заполнен Куинтон Хауден, выступавший за "Торпедо". Нижегородцы в тот же день подписали контракт с американцем Дрю Шором, который по ходу сезона покинул минское "Динамо". Пулккинен в "Динамо", Кручинин в "Салавате" Самым громким трансфером последнего дня периода дозаявок стал переход Тему Пулккинена из минского "Динамо" в одноименную команду из Москвы. Столичный клуб приобрел снайпера с опытом игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за денежную компенсацию, в нынешнем сезоне он забросил 17 шайб в 33 матчах регулярного чемпионата. В составе бело-голубых на протяжении всего чемпионата стабильно играют два лучших бомбардира КХЛ Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин, но другие форварды набирают мало очков за результативность, с приходом Пулккинена Крикунов надеется создать второе ударное звено. Финский форвард стал шестым легионером "Динамо", однако пока продолжает лечиться травмированный Микс Индрашис, который выглядит слабее всех иностранцев команды. "Салават Юлаев" укрепил атакующую линию форвардом Алексеем Кручининым из челябинского "Трактора", в обратном направлении проследовали нападающие Николай Чебыкин и Владимир Бобылев. Контракт с челябинским клубом расторг Федор Малыхин, который на правах свободного агента подписал соглашение с московским "Спартаком". Избавился от одного из семи легионеров петербургский СКА. В обмен на денежную компенсацию в "Сочи" отправился шведский защитник Давид Рундблад, становившийся обладателем Кубка Стэнли 2015 года в составе "Чикаго".

"Авангард" продлил соглашение до конца сезона с 39-летним форвардом Алексеем Терещенко. Нападающий находился в команде на просмотровом контракте и провел три игры. На два года с клубом из Омска подписали новые соглашения защитники Максим Чудинов, Вилле Покка, Алексей Емелин и нападающий Сергей Широков. Контракт с нападающим Игорем Макаровым был расторгнут, после этого форвард стал игроком новосибирской "Сибири". Защитник Мэтью Майоне на правах свободного агента вернулся в рижское "Динамо", где провел великолепный прошлый сезон и принял участие в Матче звезд. Нынешний чемпионат канадец начал в китайском "Куньлуне", который в середине октября расторг контракт с хоккеистом. В декабре Майоне находился на просмотре в минском "Динамо", но подписывать полноценное соглашение клуб из Белоруссии с канадцем не стал. Сейчас Майоне выступает за сборную Канады на Кубке Шпенглера. Ковальчука в КХЛ не будет 16 декабря "Лос-Анджелесом" на драфт отказов НХЛ был выставлен Илья Ковальчук. Ранее 36-летний российский форвард был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против "Монреаля" (2:3), пропустив после этого 18 встреч. В нынешнем сезоне хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3 шайбы + 6 передач) очков при показателе полезности "-10". Ковальчук получил заключительный бонус от клуба в размере $2,65 млн. Также телеканал TSN сообщил, что он откажется от оставшихся по контракту $4,25 млн, которые должны были быть выплачены в следующем сезоне. Ковальчук подписал трехлетний договор с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года.

На эту тему Размах на рубль. Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ