Размах на рубль. Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ

Олимпийский чемпион Игр в Пхёнчхане Илья Ковальчук окончательно расстался с "Лос-Анджелесом". Калифорнийский клуб был первым для российского форварда после возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Он перешел в команду летом 2018 года, подписав трехлетний контракт на сумму $18,75 млн. Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес", $18,75 млн за три года / "Нью-Джерси", $100 млн за 15 лет) В "Лос-Анджелесе" осознавали, что идут на риск, подписывая вернувшегося спустя пять лет в НХЛ игрока. Но перед глазами руководителей клуба маячил хороший пример в лице чешского нападающего Яромира Ягра, который триумфально вернулся в НХЛ после трех лет в России. При этом Ягру на момент возвращения было 39 лет, тогда как Ковальчуку — 35. Дебют первого номера драфта НХЛ — 2001 выдался впечатляющим — 14 очков в стартовых 14 играх. Однако дела у команды не клеились, в результате чего главный тренер Джон Стивенс был заменен на Вилли Дежардена, ранее приведшего сборную Канады к бронзовым медалям Олимпиады-2018. С появлением Дежардена на тренерском мостике статистика россиянина заметно ухудшилась. "После прихода Вилли в команду я лишился шансов реализовать себя, — сказал Ковальчук в марте порталу The Athletic. — Я провожу на льду всего по пять-шесть минут за игру". В итоге в оставшихся 50 играх он набрал 20 очков.

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В нынешнем сезоне команду возглавил более опытный Тодд Маклеллан, с которым "Лос-Анджелес" начал регулярный чемпионат неудачно: девять поражений и четыре победы за первый месяц. Ковальчук же на старте заставил экспертов заговорить о возвращении своих лидерских качеств — 6 очков (2 шайбы + 4 передачи) в четырех матчах. Но не выдержал темп и в оставшихся девяти октябрьских играх отметился лишь двумя заброшенными шайбами. В последний раз форвард выходил на лед 9 ноября, после чего был навсегда отправлен в запас команды. И после выплаты бонуса в размере $2,65 млн руководство "Лос-Анджелеса" отправило третьего в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба на драфт отказов. В общей сложности Ковальчук получил сумму по контракту за два сезона, отыграв меньше полутора лет. Ему также причитается выплата за третий сезон в размере $4,25 млн. По данным канадского телеканала TSN, от этой части россиянин откажется. Будь вместо Ковальчука какая-нибудь другая звезда, то, возможно, "Лос-Анджелесу" удалось бы его выгодно обменять в другой клуб, скинув со своей платежной ведомости огромную ношу. Но Ковальчук, говоря языком финансистов, является токсичным активом. Вряд ли кому-то понадобится высокооплачиваемый 36-летний игрок с двумя невыразительными сезонами и неоднозначным прошлым. Помимо безграничного таланта россиянина эксперты на протяжении всей карьеры не раз отмечали его сложный характер. К тому же многие до сих пор не могут ему простить разрыв 15-летнего контракта с "Нью-Джерси" на сумму $100 млн на третьем году соглашения. Несмотря на слухи, что руководство испытывающего финансовые проблемы клуба специально подтолкнуло россиянина на столь экстравагантный шаг, вся критика обрушилась на Ковальчука. В Нью-Джерси его до сих пор освистывают, а в среде болельщиков он получил прозвище "жадный русский". Но Илья не единственный россиянин в истории НХЛ, который не смог оправдать выданные ему авансы щедрым контрактом. Алексей Ковалев ("Оттава", $10 млн за два года)

Описание Алексей Ковалев, 2009 год © AP Photo/Don Heupel

На протяжении четырех лет (2005–2009) он являлся одним из ведущих игроков "Монреаля", набирая в среднем по 65 очков за сезон. О важности для клуба нового соглашения с российским форвардом говорили ведущие хоккейные эксперты, но стороны так и не достигли соглашения. В итоге в 2009 году Ковалев перебрался в "Оттаву". Из-за подписания двухлетнего десятимиллионного контракта платежная ведомость клуба была превышена. Если первый сезон, в котором россиянин набрал 49 очков в 77 играх, оставлял надежды у руководителей команды на появление в лице Ковалева нового лидера, то в следующем году (27 очков в 54 играх) они признали сделку неудачной и обменяли его в "Питтсбург". Валерий Каменский ("Рейнджерс", $17 млн за четыре года)

Описание Валерий Каменский, 2001 год © Doug Pensinger/Allsport/Getty Images

В 1999 году автор одной из самых красивых шайб в истории НХЛ перешел в "Рейнджерс" (лидер по числу провальных контрактов в истории НХЛ) в ранге одного из ведущих игроков "Колорадо", с которым он завоевал Кубок Стэнли. Поэтому неудивительно, что нью-йоркский клуб предложил ему четырехлетний контракт на немалую по тем меркам сумму — $17 млн (равносильно $23,4 млн на 2019 год). Однако возраст (на момент подписания ему было 33) и травмы дали о себе знать — результативность россиянина заметно просела, и спустя полтора сезона игрока обменяли в "Даллас", пребывание в котором было для него мимолетным. Павел Буре (обмен из "Флориды" в "Рейнджерс" с контрактом $47,5 млн за пять лет)

Описание Павел Буре (в центре), 2002 год © AP Photo/Mark Lennihan

Спустя два года после подписания с россиянином пятилетнего контракта на рекордную для себя сумму $47,5 млн (в соглашении была прописана опция продления на шестой сезон с зарплатой $10,5 млн) "Флорида" в 2002 году обменяла одну из ведущих звезд лиги в "Рейнджерс". Основной символ "Большого яблока" в НХЛ в то время вел барскую жизнь, раскидывая деньги направо и налево. К примеру, за год до этого команду пополнил Эрик Линдрос (годовой оклад — $7,5 млн), чья карьера могла моментально завершиться из-за очередного сотрясения мозга, а немногим ранее — страдавший алкоголизмом Тео Флери ($7 млн). Словом, Буре попал в команду, костяк которой состоял из высокооплачиваемых ветеранов, хоккейный век которых близился к концу. Ожидалось, что ведущий снайпер лиги последних сезонов впервые за пять лет выведет команду в плей-офф. В заключительных 12 матчах сезона-2001/02 россиянин набрал 20 очков (12+8), но "Рейнджерс" в очередной раз оказались за бортом розыгрыша Кубка Стэнли. В следующем году Буре пропустил большую часть игр из-за травмы колена. Несмотря на две операции, он так и не смог выйти на лед в сезоне-2003/04. Хоккеист был признан неспособным играть по медицинским показаниям, в результате чего "Рейнджерс" отправили россиянина на драфт отказов. В ноябре 2015 года 34-летний форвард объявил о завершении карьеры. Впрочем, это не помешало ему войти в Хоккейный зал славы и сотню лучших игроков в истории НХЛ по версии лиги. За два полноценных по контракту года, в которых россиянин провел 39 игр, он получил $20 млн (что равносильно $28,1 млн на 2019 год), войдя в тройку самых высокооплачиваемых игроков за этот период. По данным CBC Sports, страховая компания в итоге возместила "Рейнджерс" порядка $8 млн за последний сезон в связи с травмой игрока, приведшей к завершению карьеры. Илья Брызгалов ("Филадельфия", $51,5 млн на девять лет)

Описание Илья Брызгалов, 2013 год © AP Photo/Matt Slocum

Номинант на "Везина Трофи" — 2009/10 (приз лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата) пополнил состав "Филадельфии" весной 2011 года в качестве одного из ведущих голкиперов лиги, способного усилить последний рубеж команды. Причем ради подписания этого контракта филадельфийцы расчистили зарплатную ведомость путем расставания с ведущими форвардами Майком Ричардсом и Джеффом Картером. Контракт россиянина был выкуплен по итогам второго сезона (укороченного из-за локаута), в котором он одержал 19 побед в 40 играх, пропуская в среднем 2,79 шайбы за матч. К тому же Брызгалову припомнили неудачную игру в прошлогоднем плей-офф (пропускал 3,46 шайбы за игру, отразив 88,7% бросков) и провокационные интервью как российским, так и американским СМИ. Алексей Яшин ("Айлендерс", $87,5 млн за десять лет)

Описание Алексей Яшин, 2006 год © AP Photo/Bill Kostroun

Последние годы пребывания форварда в "Оттаве" стали далеко не самыми лучшими для первого в истории НХЛ российского капитана на постоянной основе. Войдя в шестерку лучших бомбардиров по итогам сезона-1998/99 с 94 очками, форвард в третий раз за пять лет потребовал увеличения зарплаты, но в очередной раз не нашел понимания. Окончательно отношения между клубом и игроком были испорчены в сезоне-1999/00, в котором игрок устроил забастовку с целью улучшения финансовых условий. Яшина можно было понять — c 1997 года он исправно входил в 30 лучших лиги и в свои полноценные сезоны неизменно становился лидером команды по набранным очкам. К примеру, второй игрок по результативности в "Оттаве" в сезоне-1998/99 набрал 56 очков — на 34 меньше россиянина. Лидер клуба из канадской столицы не входил даже в 60 самых высокооплачиваемых игроков лиги — его годовая зарплата составляла $3 млн, тогда как ведущие центрфорварды НХЛ получали не менее $6 млн.

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