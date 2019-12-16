Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" выставил Ковальчука на драфт отказов

Ковальчук ранее был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против "Монреаля" (2:3), пропустив затем 18 встреч. В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности "-10". В понедельник на своей странице в Instagram он намекнул на уход из клуба. "И что дальше? #тольковперед", - написал Ковальчук.

В воскресенье Ковальчук получил заключительный бонус от клуба в размере $2,65 млн. Также телеканал TSN сообщает, что он откажется от оставшихся по контракту $4,25 млн, которые должны были быть выплачены в следующем сезоне. Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года с пунктом, запрещающим обмен без его согласия. В случае расторжения контракта он станет неограниченно свободным агентом.

Всего за "Лос-Анджелес" он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за "Атланту" и "Нью-Джерси", из которого ушел в 2013 году в санкт-петербургский СКА, где его зарплата составила, по данным СМИ, $10,3 млн в год. Нападающий в 2010 году подписал контракт на 15 лет с "Нью-Джерси", по которому должен был получить $77 млн. За расторжение соглашения клуб был вынужден заплатить штраф.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.