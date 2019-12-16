{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" выставил Ковальчука на драфт отказов

Российский нападающий был выведен из состава команды в ноябре
Илья Ковальчук AP Photo/Craig Lassig
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Craig Lassig

ТАСС, 16 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук выставлен на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Илья Ковальчук покинул команду и выставлен на драфт отказов с целью разрыва соглашения с игроком", - сообщает пресс-служба "Лос-Анджелеса".

На эту тему
Ковальчук не нужен "Лос-Анджелесу". Карьера российской звезды в НХЛ может подойти к концу

Ковальчук ранее был выведен из состава команды, последний раз он принял участие в игре 9 ноября против "Монреаля" (2:3), пропустив затем 18 встреч. В нынешнем сезоне 36-летний хоккеист провел 17 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности "-10". В понедельник на своей странице в Instagram он намекнул на уход из клуба. "И что дальше? #тольковперед", - написал Ковальчук.

В воскресенье Ковальчук получил заключительный бонус от клуба в размере $2,65 млн. Также телеканал TSN сообщает, что он откажется от оставшихся по контракту $4,25 млн, которые должны были быть выплачены в следующем сезоне. Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года с пунктом, запрещающим обмен без его согласия. В случае расторжения контракта он станет неограниченно свободным агентом.

Всего за "Лос-Анджелес" он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24). Ранее он в НХЛ играл за "Атланту" и "Нью-Джерси", из которого ушел в 2013 году в санкт-петербургский СКА, где его зарплата составила, по данным СМИ, $10,3 млн в год. Нападающий в 2010 году подписал контракт на 15 лет с "Нью-Джерси", по которому должен был получить $77 млн. За расторжение соглашения клуб был вынужден заплатить штраф.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Форвард принимал участие в чемпионате мира 2019 года в Словакии, где был капитаном команды и в 10 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигурист Самсонов вошел в состав сборной России на юношеские Олимпийские игры 2020 года
Соревнования пройдут в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС