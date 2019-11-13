Ковальчук не нужен "Лос-Анджелесу". Карьера российской звезды в НХЛ может подойти к концу

ТАСС, 13 ноября. Олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Ковальчук впервые в нынешнем сезоне не попал в состав на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Миннесотой" (3:1). В ночь на среду по московскому времени известный журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет выступать за клуб.

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3 шайбы + 6 передач) очков при показателе полезности -10. Формулировка журналиста означает не просто временный перевод игрока в статус запасного с шансами вернуться в обойму, если тренер предоставит такую возможность, а вывод из состава без перспектив на возвращение. Однако главный тренер "Лос-Анджелеса" Тодд Маклеллан не подтверждает слова Фридмана, заявив, что россиянин просто переведен в запас и еще получит шанс сыграть за команду.

"Ковальчук со всем согласен, как и остальные игроки он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. [Тайлер] Тоффоли, [Адриан] Кемпе и другие, у которых не все получалось, были вынуждены пропускать матчи. Мы относимся ко всем одинаково", - сказал Маклеллан.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению бывшего главгого тренера Уилли Дежардена, который летом был уволен из клуба. В 64 играх регулярного чемпионата сезона-2018/19 Ковальчук набрал 34 очка (16+18) при показателе полезности -26. Но приглашение на тренерский мостик команды из Калифорнии Маклеллана, проповедующего атакующий хоккей, россиянин воспринял положительно.

Неплохое начало сезона в исполнении Ковальчука давало большие надежды на то, что он может вернуться к хорошим кондициям и помогать команде. Однако затем в ряде матчей он не только перестал набирать баллы за результативность, но и совершал результативные ошибки, влиявшие на исход встреч, вследствие чего стал худшим в команде по показателю полезности.

"Лос-Анджелесу" непросто избавиться от Ковальчука

Контракт Ковальчука с "Лос-Анджелесом" составлен так, что максимально защищает интересы российского игрока. Россиянина не могут обменять без его согласия и не могут отправить в фарм-клуб даже через драфт отказов. Выкупить контракт у клуба появится возможность только по окончании сезона, но зарплата Ковальчука все равно будет учитываться под потолком зарплат, так как соглашение было заключено после 35 лет.

"В этой ситуации только Илья может определиться, что для него будет лучше - снять запрет на обмены, играть дальше или еще что-то. Но менеджмент команды должен отвечать за свои действия, за профессиональную оценку игрока. Я считаю, что тут получилась двусторонняя ошибка - они подписали игрока на хорошие деньги, но при этом сами должны были понимать, какого хоккеиста вы берете, на какую роль, как его использовать. Если в течение полутора лет они еще не определились, как его использовать, то это менеджерская ошибка", - отметил в беседе с ТАСС призер Олимпиады 2002 года Андрей Николишин.