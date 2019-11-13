Тренер "Лос-Анджелеса": Ковальчук еще получит возможность вернуться в состав клуба

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук еще получит возможность вернуться в состав команды. Об этом сообщил главный тренер клуба Тодд Маклеллан, чей комментарий приводит журналист телеканала FoxSports Джон Розен в своем Twitter.

Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет больше выступать за клуб. Российский нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду.

"Ковальчук со всем согласен, как и остальные игроки он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. [Тайлер] Тоффоли, [Адриан] Кемпе и другие, у которых не все получалось, были вынуждены пропускать матчи. Мы относимся ко всем одинаково", - сказал Маклеллан.