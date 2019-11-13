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НХЛ

Тренер "Лос-Анджелеса": Ковальчук еще получит возможность вернуться в состав клуба

Ранее сообщалось, что россиянин выведен из состава команды
Илья Ковальчук AP Photo/Jeff Swinger
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Jeff Swinger

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук еще получит возможность вернуться в состав команды. Об этом сообщил главный тренер клуба Тодд Маклеллан, чей комментарий приводит журналист телеканала FoxSports Джон Розен в своем Twitter.

Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет больше выступать за клуб. Российский нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду.

"Ковальчук со всем согласен, как и остальные игроки он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. [Тайлер] Тоффоли, [Адриан] Кемпе и другие, у которых не все получалось, были вынуждены пропускать матчи. Мы относимся ко всем одинаково", - сказал Маклеллан.

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Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности "-26". В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10".

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В НХЛ, помимо "Лос-Анджелеса", он выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", проведя в общей сложности 897 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 859 (436+423) очков. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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