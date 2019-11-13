Тренер "Лос-Анджелеса": Ковальчук еще получит возможность вернуться в состав клуба

ТАСС, 13 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук еще получит возможность вернуться в состав команды. Об этом сообщил главный тренер клуба Тодд Маклеллан, чей комментарий приводит журналист телеканала FoxSports Джон Розен в своем Twitter.
Todd: “Kovy’s on board & just like the rest of the players he’ll get his opportunity to come back in. We have to treat him like any other player, & Toffoli & Kempe & others that maybe haven’t had good games have had to come out & watch one, & we treat everybody the same.”— Jon Rosen (@lakingsinsider) November 13, 2019
Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет больше выступать за клуб. Российский нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду.
"Ковальчук со всем согласен, как и остальные игроки он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. [Тайлер] Тоффоли, [Адриан] Кемпе и другие, у которых не все получалось, были вынуждены пропускать матчи. Мы относимся ко всем одинаково", - сказал Маклеллан.
Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности "-26". В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10".
Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В НХЛ, помимо "Лос-Анджелеса", он выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", проведя в общей сложности 897 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 859 (436+423) очков. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.