Генменеджер клуба НХЛ "Лос-Анджелес" рассказал, что Ковальчук не просил обмена из команды

ТАСС, 13 ноября. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Роб Блэйк заявил, что российский нападающий команды Илья Ковальчук не просил обмена из команды. Комментарий Блэйка приводит портал Lakingsinsider.com.
Ранее журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса" и в обозримом будущем не будет больше выступать за клуб. Нападающий пропустил домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (3:1), который прошел в ночь на среду.
"Ковальчук не просил обмена. Пункт о запрете на переходы у него в контракте не просто так", - заявил Блэйк.
Генменеджер рассказал, что он провел встречу с Ковальчуком, как он всегда делает с игроками, выпавшими из состава: "Тяжело принимать решение об участии игроков в матчах или их отсутствии в составе команды, приходится проводить трудные разговоры".
Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению тренера и в 64 играх набрал 34 очка (16 шайб + 18 передач) при показателе полезности "-26". В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности "-10".
Российский хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В НХЛ, помимо "Лос-Анджелеса", он выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси", проведя в общей сложности 897 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 859 (436+423) очков. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.