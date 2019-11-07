"Гусь потерян". Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в НХЛ

Никита Гусев в десяти матчах Национальной хоккейной лиги забросил трижды, а три игры по решению тренера провел на трибуне. Рассказываем о неэффективном использовании хоккеиста в "Нью-Джерси" и его недостатках, которые проявляются в лучшей лиге мира

По итогам прошлого сезона Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 82 (17 голов + 65 результативных передач) очка в 62 матчах. Во вторник форвард получил награду от Федерации хоккея России (ФХР) как самый ценный игрок сезона в составе национальной команды. Он стал лучшим бомбардиром сборной с 22 (4+18) очками. На чемпионате мира в Братиславе, где сборная России завоевала бронзовые медали, Гусев стал третьим бомбардиром турнира, набрав 16 (4+12) очков.

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Контракт игрока со СКА истекал 30 апреля этого года. Команда из Санкт-Петербурга вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина по итогам полуфинала, и руководство клуба пошло хоккеисту навстречу, отпустив того в "Вегас". При этом права на Гусева сохранились у СКА. Никита приехал в расположение команды из Лас-Вегаса по ходу первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и подписал с клубом однолетний контракт на $925 тыс. в год. Российский нападающий не провел за "Вегас" ни одной игры, но договор был составлен таким образом, что год по контракту новичка (максимальная зарплата до $925 тыс. в год) истек до 1 июля, и летом Гусев мог рассчитывать на новый контракт на большую сумму, находясь в статусе ограниченно свободного агента. "Вегас" из-за проблем с платежной ведомостью не мог предложить Гусеву солидный контракт, устраивающий россиянина. В результате 29 июля форвард был обменян в "Нью-Джерси" на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года и право выбора во втором раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с клубом двухлетнее соглашение с зарплатой $4,5 млн в год. Неправильное использование В прошлом сезоне НХЛ "Нью-Джерси" занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пройти в плей-офф. В текущее межсезонье в команду помимо Гусева пришли участники матчей звезд НХЛ защитник Пи-Кей Суббан, нападающий Уэйн Симмондс, а также форвард Джек Хьюз, который был выбран на драфте под общим первым номером. Болельщики "Нью-Джерси" были очень довольны приходом Гусева в команду и даже уже дали ему прозвище. Когда россиянин совершает полезное действие на льду, зрители часто кричат Goose. А когда игрок остается один перед чужими воротами и забрасывает шайбу, скандируют кричалку Goose is loose (Гусь потерян). Имеется в виду, что соперники упустили, потеряли форварда и он смог отличиться.

Goose is loose! He's got his first of his career! (Nikita Gusev) #NHLFaceOff pic.twitter.com/qmKGDhYLjW — NHL (@NHL) October 4, 2019

"Нью-Джерси" назывался одним из фаворитов Восточной конференции, но на деле же команда выдала провальный старт, одержав в первых девяти встречах две победы и набрав шесть очков. В этих играх Гусев забросил три шайбы и являлся одним из лучших снайперов команды наряду с еще несколькими игроками. Однако перед матчем с "Тампой" (6:7 в овертайме) руководство "Нью-Джерси" сочло полезным, чтобы россиянин посмотрел матч с трибуны рядом с двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Дьяволов" и легендой клуба чехом Патриком Элиашем. По мнению американских специалистов, Элиаш должен был наглядно показать Гусеву отличия игры в Европе от НХЛ. Слабые стороны российского хоккеиста (катание, игра без шайбы и силовая борьба) не являлись откровением ни для кого, и "Нью-Джерси" знал, на что шел, подписывая Гусева. Форвард в первых играх хоть и забрасывал, но совершал много необоснованных потерь и совсем не помогал команде в обороне. Отчасти вина в неэффективности форварда лежит на главном тренере Джоне Хайнсе, который пока не может вписать россиянина в игру команды и найти ему оптимальных партнеров. В предсезонных матчах Гусев неплохо взаимодействовал с Хьюзом. Но перед началом сезона тренеры, как правило, разбивают расширенный состав на две равные команды.

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По сути, в предсезонке Гусев и Хьюз играли только против половины основных составов команд, да и интенсивность борьбы была другой. Регулярный чемпионат Гусев и Хьюз начали в связке, но с первого же матча обнаружились проблемы. Хьюз, несмотря на хорошее катание и навыки плеймейкера, пока не совсем готов к НХЛ физически, хоть и прибавляет с каждым матчем. Американец слаб на вбрасываниях, что не позволяет его тройке взять шайбу под контроль, а иметь в такой ситуации двух игроков, плохо действующих в обороне, большой риск. Главного тренера в "Нью-Джерси" уволят вряд ли. По ходу прошлого сезона, когда уже стало ясно, что команда не попадет в плей-офф, руководство клуба подписало многолетний контракт с Хайнсом. По правилам НХЛ в случае увольнения специалиста ему все равно придется платить зарплату. В таком случае своего поста может лишиться и генеральный менеджер Рэй Шеро. Хайнс бессменно руководит "Нью-Джерси" после прихода в клуб Шеро в 2015 году. Перевод на правый фланг может помочь Хьюзу, как первому номеру драфта, просто необходимо давать большое количество игрового времени. Так как в первой тройке "Нью-Джерси" играет самый ценный хоккеист регулярного чемпионата сезона-2017/18 Тэйлор Холл, являющийся одним из лучших крайних нападающих мира, то Гусева в лучшем случае можно поставить только в третье звено, где зачастую приходится вести много силовой борьбы, а уровень и понимание игры хоккеистов не позволяют показывать хоккей, привычный Гусеву.

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Есть еще один вариант — перевод Гусева на правый фланг атаки. Россиянин является хоккеистом с правым хватом, но не имеет практики игры справа. Две встречи Гусев провел не на привычной для себя позиции, и результата это пока не дало. Необоснованно мало времени он получает в большинстве, где одним своим действием способен вывести на хорошую позицию для броска партнера или забить сам. "В Европе играют намного медленнее, чем здесь. Гусев мог бы с этим справиться. Он хочет играть слева, но это вряд ли получится. Он принимает шайбу без движения, а интенсивность игры в НХЛ такова, что при таком раскладе соперник сразу тебя атакует. Поэтому нужно что-то придумать, чтобы сделать все быстрее, а переезд на правый фланг может сработать. Это облегчит ему игру, он будет чаще находиться с шайбой. А это значит, что Никита начнет больше двигаться", — сказал Элиаш в интервью клубной пресс-службе.

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