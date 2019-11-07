{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Гусь потерян". Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в НХЛ

Никита Гусев
© AP Photo/Mary Altaffer
Никита Гусев в десяти матчах Национальной хоккейной лиги забросил трижды, а три игры по решению тренера провел на трибуне. Рассказываем о неэффективном использовании хоккеиста в "Нью-Джерси" и его недостатках, которые проявляются в лучшей лиге мира

По итогам прошлого сезона Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 82 (17 голов + 65 результативных передач) очка в 62 матчах. Во вторник форвард получил награду от Федерации хоккея России (ФХР) как самый ценный игрок сезона в составе национальной команды. Он стал лучшим бомбардиром сборной с 22 (4+18) очками. На чемпионате мира в Братиславе, где сборная России завоевала бронзовые медали, Гусев стал третьим бомбардиром турнира, набрав 16 (4+12) очков. 

На эту тему
Гусев получил приз самому ценному игроку сборной России по хоккею сезона-2018/19

Контракт игрока со СКА истекал 30 апреля этого года. Команда из Санкт-Петербурга вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина по итогам полуфинала, и руководство клуба пошло хоккеисту навстречу, отпустив того в "Вегас". При этом права на Гусева сохранились у СКА. Никита приехал в расположение команды из Лас-Вегаса по ходу первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и подписал с клубом однолетний контракт на $925 тыс. в год. Российский нападающий не провел за "Вегас" ни одной игры, но договор был составлен таким образом, что год по контракту новичка (максимальная зарплата до $925 тыс. в год) истек до 1 июля, и летом Гусев мог рассчитывать на новый контракт на большую сумму, находясь в статусе ограниченно свободного агента.

"Вегас" из-за проблем с платежной ведомостью не мог предложить Гусеву солидный контракт, устраивающий россиянина. В результате 29 июля форвард был обменян в "Нью-Джерси" на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года и право выбора во втором раунде драфта 2021 года. Гусев подписал с клубом двухлетнее соглашение с зарплатой $4,5 млн в год.

Неправильное использование

В прошлом сезоне НХЛ "Нью-Джерси" занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пройти в плей-офф. В текущее межсезонье в команду помимо Гусева пришли участники матчей звезд НХЛ защитник Пи-Кей Суббан, нападающий Уэйн Симмондс, а также форвард Джек Хьюз, который был выбран на драфте под общим первым номером. 

Болельщики "Нью-Джерси" были очень довольны приходом Гусева в команду и даже уже дали ему прозвище. Когда россиянин совершает полезное действие на льду, зрители часто кричат Goose. А когда игрок остается один перед чужими воротами и забрасывает шайбу, скандируют кричалку Goose is loose (Гусь потерян). Имеется в виду, что соперники упустили, потеряли форварда и он смог отличиться.

"Нью-Джерси" назывался одним из фаворитов Восточной конференции, но на деле же команда выдала провальный старт, одержав в первых девяти встречах две победы и набрав шесть очков. В этих играх Гусев забросил три шайбы и являлся одним из лучших снайперов команды наряду с еще несколькими игроками. Однако перед матчем с "Тампой" (6:7 в овертайме) руководство "Нью-Джерси" сочло полезным, чтобы россиянин посмотрел матч с трибуны рядом с двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Дьяволов" и легендой клуба чехом Патриком Элиашем. По мнению американских специалистов, Элиаш должен был наглядно показать Гусеву отличия игры в Европе от НХЛ.

Слабые стороны российского хоккеиста (катание, игра без шайбы и силовая борьба) не являлись откровением ни для кого, и "Нью-Джерси" знал, на что шел, подписывая Гусева. Форвард в первых играх хоть и забрасывал, но совершал много необоснованных потерь и совсем не помогал команде в обороне. Отчасти вина в неэффективности форварда лежит на главном тренере Джоне Хайнсе, который пока не может вписать россиянина в игру команды и найти ему оптимальных партнеров. В предсезонных матчах Гусев неплохо взаимодействовал с Хьюзом. Но перед началом сезона тренеры, как правило, разбивают расширенный состав на две равные команды. 

На эту тему
Молодой дьявол. Вернет ли первый номер драфта Джек Хьюз "Нью-Джерси" в лидеры НХЛ

По сути, в предсезонке Гусев и Хьюз играли только против половины основных составов команд, да и интенсивность борьбы была другой. Регулярный чемпионат Гусев и Хьюз начали в связке, но с первого же матча обнаружились проблемы. Хьюз, несмотря на хорошее катание и навыки плеймейкера, пока не совсем готов к НХЛ физически, хоть и прибавляет с каждым матчем. Американец слаб на вбрасываниях, что не позволяет его тройке взять шайбу под контроль, а иметь в такой ситуации двух игроков, плохо действующих в обороне, большой риск. 

Главного тренера в "Нью-Джерси" уволят вряд ли. По ходу прошлого сезона, когда уже стало ясно, что команда не попадет в плей-офф, руководство клуба подписало многолетний контракт с Хайнсом. По правилам НХЛ в случае увольнения специалиста ему все равно придется платить зарплату. В таком случае своего поста может лишиться и генеральный менеджер Рэй Шеро. Хайнс бессменно руководит "Нью-Джерси" после прихода в клуб Шеро в 2015 году.

Перевод на правый фланг может помочь

Хьюзу, как первому номеру драфта, просто необходимо давать большое количество игрового времени. Так как в первой тройке "Нью-Джерси" играет самый ценный хоккеист регулярного чемпионата сезона-2017/18 Тэйлор Холл, являющийся одним из лучших крайних нападающих мира, то Гусева в лучшем случае можно поставить только в третье звено, где зачастую приходится вести много силовой борьбы, а уровень и понимание игры хоккеистов не позволяют показывать хоккей, привычный Гусеву.  

На эту тему
Свечников стал первым. Игрок "Каролины" вдохновил нас собрать лучшие голы россиян в НХЛ

Есть еще один вариант — перевод Гусева на правый фланг атаки. Россиянин является хоккеистом с правым хватом, но не имеет практики игры справа. Две встречи Гусев провел не на привычной для себя позиции, и результата это пока не дало. Необоснованно мало времени он получает в большинстве, где одним своим действием способен вывести на хорошую позицию для броска партнера или забить сам. 

"В Европе играют намного медленнее, чем здесь. Гусев мог бы с этим справиться. Он хочет играть слева, но это вряд ли получится. Он принимает шайбу без движения, а интенсивность игры в НХЛ такова, что при таком раскладе соперник сразу тебя атакует. Поэтому нужно что-то придумать, чтобы сделать все быстрее, а переезд на правый фланг может сработать. Это облегчит ему игру, он будет чаще находиться с шайбой. А это значит, что Никита начнет больше двигаться", — сказал Элиаш в интервью клубной пресс-службе. 

На эту тему
Роковое плечо. Тарасенко пропустит практически весь регулярный чемпионат НХЛ

После перевода Гусева в запас "Нью-Джерси" начал немножко выправлять ситуацию и набрал четыре очка в трех играх. Казалось, что о российском форварде тренеры могут вспомнить нескоро. Но травма Йеспера Братта, который действовал во втором звене, позволила Гусеву получить еще один шанс. В матче с "Виннипегом" в среду россиянин провел на льду чуть более 12 минут и результативными действиями не отметился. Однако команда одержала победу благодаря реализованному Гусевым буллиту в послематчевой серии со счетом 2:1. Хайнс вернулся к связке Хьюз — Гусев, и американец также получил мало игрового времени. В нападении желаемого результата это пока не дало, а в обороне "Нью-Джерси" действовал достаточно надежно, хоть и против не самого сильного соперника.  

Из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона ("Нью-Джерси" занимает 14-е место в Восточной конференции) тренеры не рискуют оказать большое доверие Гусеву и предоставить ему больше игрового времени. Россиянин же привык играть много и пока не может сконцентрироваться на коротких отрезках. Вероятно, из-за этого и допускает ошибки. Переучить Гусева в таком возрасте будет весьма непросто, а значит, игроку надо выжимать максимум из того, что есть. В противном случае мы можем увидеть повторение истории другой звезды КХЛ, Вадима Шипачева, который вернулся на родину, проведя за океаном всего три матча.

Артем Крук

Реклама на ТАСС
КХЛ
Хоккейная академия "Авангард" открылась в Омске
Под спортивно-образовательный комплекс отведена территория почти в 70 га
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС