Гусев получил приз самому ценному игроку сборной России по хоккею сезона-2018/19

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Нападающий Никита Гусев получил приз самому ценному хоккеисту сборной России по итогам сезона-2018/19. Об этом сообщил на первой церемонии награждения премии "Герои хоккея" заслуженный тренер СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Двумя другими номинантами были нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский. Российские хоккеисты в сезоне-2018/19 стали победителями Евротура и бронзовыми призерами чемпионата мира в Братиславе. Гусев провел 16 матчей и набрал 22 (4 гола + 18 голевых передач) очка, став лучшим бомбардиром в сезоне. На мировом первенстве в активе Гусева было 16 (4+12) баллов за результативность.

"Спасибо болельщикам, что проголосовали за меня, и партнерам за то, что помогли набрать мне эти очки", - сказал Гусев в видеообращении.

Приз лучшего снайпера сезона получил форвард Михаил Григоренко (9 шайб), лучшим новичком стал защитник Михаил Сергачев. Джентльменом года был назван защитник Артем Зуб, незаметным героем - сервисмен Константин Рогатин. Приз за вклад в развитие хоккея получил Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов - старший, победителем в номинации "Лидер" стал Александр Овечкин.

Новая национальная спортивная премия "Герои хоккея" была презентована в конце августа прошлого года. Она включает в себя семь номинаций - "Самый ценный игрок" (за наибольший вклад в успехи национальной сборной, голосуют болельщики), "Джентльмен года" (образец честной спортивной игры, голосуют члены Зала славы), "Новичок года" (за наиболее ярко проведенный первый сезон в сборной, голосуют журналисты), "Лучший бомбардир" (по системе гол плюс пас), "Лучший снайпер" (по количеству заброшенных шайб), "Незаметный герой" (член сборной России не из числа игроков и тренерского штаба, внесший большой вклад в успехи команды, голосуют игроки и тренеры) и "Лидер" (пример для партнеров на льду и вне его, внесший наибольший вклад в успехи сборной по мнению всех членов команды).