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НХЛ

Овечкин объяснил пропуск Матча звезд НХЛ желанием подготовиться к плей-офф

Нападающий "Вашингтона" назвал принятое решение тяжелым
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 28 декабря. Капитан "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин заявил, что пропустит Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за желания подготовиться к играм плей-офф. Комментарий Овечкина приводит пресс-служба НХЛ.

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Неделю назад Овечкина в третий раз подряд выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона. Из-за отказа участвовать в Матче звезд 34-летний форвард должен будет пропустить одну встречу регулярного чемпионата НХЛ до или после звездного уик-энда. В прошлом году россиянин также отказался от участия в Матче звезд по аналогичной причине.

"В первую очередь спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня [как за капитана], - сказал Овечкин. - Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему организму. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона, я должен быть здоров и сосредоточиться на других вещах. Очевидно, что это тяжелое решение - быть капитаном и пропустить Матч всех звезд, но нужно сделать все возможное для меня и команды".

"Не хочется пропускать игру, но правила есть правила. Слава богу, я здоров, и принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме и готов к плей-офф. Самая важная часть сезона - это плей-офф", - добавил капитан "Вашингтона".

"Я знаю, что это действительно трудное решение для него, он много размышлял над этим, - сказал главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден. - Очевидно, что когда за тебя голосуют болельщики, это особая, уникальная честь. Но подобные решения он не принимает без серьезных размышлений о том, что правильно делать для себя и в конечном счете для нашей команды. Он знает, что в 34 года сейчас самое правильное для него - это не участие в Матче звезд, а просто подготовка".

Овечкин был вызван на Матч звезд в 11-й раз, однако принимал участие только в семи из них. В 2012 году он бойкотировал мероприятие, сославшись на трехматчевую дисквалификацию, которую он получил незадолго до этого, в 2016 году Овечкин не поехал на Матч звезд из-за травмы, его заменил соотечественник Евгений Кузнецов. В текущем сезоне Овечкин провел 39 матчей в регулярном чемпионате, в активе капитана "Вашингтона" 37 (23 гола + 14 передач) очков. Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января 2020 года в Сент-Луисе.

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
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