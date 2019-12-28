Слепов не обращает внимания на критерии отбора в сборную, несмотря на две победы в Ижевске

ИЖЕВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Победитель индивидуальной гонки у мужчин на 20 км на "Ижевской винтовке" биатлонист Алексей Слепов, несмотря на вторую золотую медаль соревнований, не будет изучать критерии отбора на международные турниры, так как решение о формировании состава сборной принимает тренерский штаб. Об этом Слепов рассказал ТАСС в субботу после окончания гонки.

В субботу на "Ижевской винтовке" прошла индивидуальная гонка у мужчин на дистанции 20 км. Победителем стал Слепов, второе место занял Рустам Каюмов, третье - Петр Пащенко. В четверг Слепов выиграл спринтерскую гонку на 10 км.

"В критерии отбора не заглядывал и не буду. Это не мое дело, потому что есть тренер и люди, которые как раз эти критерии изучают. Возможно, они пойдут на какое-то тренерское совещание и там все будут оспаривать или не оспаривать. Мое дело бегать, рад победе, третья "винтовка" у меня уже будет", - сказал Слепов.

Он также уточнил, что не ставил перед собой определенных задач перед стартом, как и в первой гонке на "Ижевской винтовке". "Честно говоря, я ни о чем не думаю, когда бегу. Думать много вредно, поэтому лучше просто бежать и стрелять, тогда все получается, вот и результат", - уточнил Слепов.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов. В субботу в Ижевске также пройдет женский спринт на 7,5 км. Турнир завершится 29 декабря.