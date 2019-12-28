Биатлонист Слепов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

ИЖЕВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Алексей Слепов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км у мужчин на "Ижевской винтовке". Соревнования проходят в Ижевске.

Он преодолел дистанцию за 52 минуты 37,8 секунды, допустив один промах. Второе место занял Рустам Каюмов, который не допустил промахов при стрельбе и проиграл победителю на финише 26,5 секунды. Третьим стал Петр Пащенко, который при одном промахе отстал от Слепова на 34,3 секунды.

В четверг Слепов на "Ижевской винтовке" также выиграл спринтерскую гонку на 10 км.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов.

В субботу также пройдет женский спринт на 7,5 км. Турнир завершится 29 декабря.