Бойкова и Козловский заявили, что им было трудно на чемпионате России из-за акклиматизации

Бойкова и Козловский, которые шли на втором месте после короткой программы, смогли чисто откатать произвольную. С результатом 233,66 балла они впервые в карьере выиграли национальный чемпионат.

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, испытывали сложности на чемпионате России в Красноярске из-за разницы во времени и акклиматизации. Об этом фигуристы сообщили журналистам.

"На самом деле я рад, что все закончилось, - сказал Козловский. - Было непросто акклиматизироваться - разница во времени, но я хочу отметить, что организация была на самом высоком уровне, Красноярск принял этот чемпионат России на уровне чемпионата мира. И мы рады, что показали такой результат и чистое катание в обеих программах, и то, что мы выиграли, - на самом деле такой приятный бонус".

Также фигуристы высказались относительно конкуренции в российском парном катании. "Конкуренция в сборной подстегивает спортсменов быть сильнее - артистичнее, техничнее, слаженнее, - добавил Козловский. - Все хотят попасть на чемпионаты мира и Европы, на Олимпийские игры, но лицензии ограничены. Вряд ли кто-то собирается соревноваться с китайской парой [Суй Вэньцзин и Хань Цун] - все намерены кататься чисто".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), по итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы.