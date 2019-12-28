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Чемпионат России по фигурному катанию

Павлюченко и Ходыкин довольны своим выступлением на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристы заняли третье место в соревнованиях спортивных пар
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин остались довольны своим выступлением на чемпионате России в Красноярске, где они заняли третье место в соревнованиях спортивных пар. Об этом Ходыкин рассказал на пресс-конференции.

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Пара набрала по сумме программ 219,72 балла. Первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (233,66), вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (233,19).

"Мы в целом довольны, как провели соревнования, - сказал Ходыкин. - Сделали определенный шаг вперед, что и отразилось на итоговом месте, если считать с того года. Мы очень довольны, тут очень теплая и приятная публика, хочется поблагодарить болельщиков и всех тех, кто за нас переживал".

Соревновательная часть чемпионата России завершится 28 декабря. Согласно критериям Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), по итогам национального первенства будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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