Евгения Медведева объяснила снятие с чемпионата России

После короткой программы 20-летняя Медведева занимала пятое место, набрав 71,08 балла. Ей пришлось выступать в коньках, которые сломались у нее в четверг на тренировке. Спортсменка попыталась тренироваться в новых коньках, однако все-таки решила вернуться к поврежденному инвентарю. На предстартовой тренировке в субботу Медведева исполнила лишь один элемент из заявленной программы и досрочно покинула занятие.

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Проблема с ботинком от коньков стала причиной снятия Евгении Медведевой перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом Медведева заявила в эфире Первого канала .

"Такое случается в повседневной работе, ботинок сломался - поменяли пару, встали на новые [коньки], несколько дней, и работаешь дальше. На вчерашний день [старых коньков] хватило, я сделала все, что могла, и речи о снятии не шло до сегодняшней утренней тренировки, на которой я поняла, что с коньком совсем все плохо. Никто не предвидел эту ситуацию, но такое случается, это не катастрофа в повседневной жизни, но не за один день до начала соревнований. Это огромная проблема и неудача", - сказала Медведева.

Медведева также заявила, что повышенный риск травмы при катании в старых ботинках стал одной из причин снятия с соревнований. "Боюсь, что да, этим и мотивировалось мое решение. Оно сложное и глубоко неприятное, я знаю, что меня ждали болельщики. Я в прекрасной форме, но да, это было бы опасно", - добавила спортсменка.

Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр, по два раза спортсменка побеждала на чемпионатах мира и Европы, также дважды становилась первой в финале Гран-при.

Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.