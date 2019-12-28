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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: лыжница Непряева не очень хорошо себя чувствует на соревнованиях в горах

В масс-старте на первом этапе "Тур де Ски" россиянка заняла шестое место

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева не очень хорошо чувствует себя во время гонок в горах, это могло сказаться на результате спортсменки в масс-старте свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневнки "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС в субботу высказал тренер спортсменки Юрий Бородавко.

Первый этап "Тур де Ски" проходит в швейцарском Ленцерхайде. Победительницей масс-старта стала норвежка Тереза Йохауг, которая преодолела дистанцию 11 км за 28 минут 12,1 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг (отставание 12,3 секунды), третьей финишировала шведка Эбба Андерссон (+12,9). Непряева стала лучшей из россиянок, заняв шестое место (+40,1).

"У Непряевой есть определенные проблемы - она не очень хорошо чувствует себя в горах. Сегодня не смогла удержаться за группой лидеров. Результат в целом неплохой, хотя отрыв от лидеров уже есть. Будем надеяться, что на классике он будет меньше", - отметил Бородавко.

Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в эстафете, также спортсменка дважды стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19 она заняла второе место.

Спринтерская гонка пройдет в воскресенье. "Тур де Ски" завершится 5 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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