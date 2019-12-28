Глейхенгауз: Щербакова продемонстрировала блестящее выступление на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова блестяще выступила на победном для нее чемпионате России в Красноярске. Такое мнение журналистам высказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, в которой занимается спортсменка, Даниил Глейхенгауз.

15-летняя Щербакова в произвольной программе выполнила три самых дорогих четверных прыжка - два лутца (один - в каскаде с тройным тулупом) и флип. За произвольную программу она набрала 181,94 балла, по сумме - 261,87. Оба этих результата являются неофициальными мировыми рекордами.

"Была помарка на четверном флипе - можно было и не делать степаут (шаг назад при приземлении в попытке сохранить равновесие - прим. ТАСС), не хватало уверенности на том элементе, прыгала его второй раз. Сделала все блестяще, я таких баллов в жизни не видел, все здорово".

Для Щербаковой чемпионат России в Красноярске стал вторым в карьере. На прошлогоднем национальном первенстве в Саранске она также заняла первое место.