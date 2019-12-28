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Чемпионат России по фигурному катанию
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Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Второе место заняла Алена Косторная, третье - Александра Трусова
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании. Соревнования проходят в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя Щербакова показала результат в 261,87 балла (79,93 в короткой программе + 181,94 за произвольную программу). Второе место заняла Алена Косторная (259,83; 89,86 + 169,97), третье - Александра Трусова (226,34: 76,46 + 149,88).

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В короткой программе в пятницу Косторная показала результат выше мирового рекорда, который также принадлежит ей (85,45). В произвольной программе баллы выше мирового рекорда показали Щербакова и Косторная (мировой рекорд в произвольной программе составляет 166,62 балла, он принадлежит Трусовой). По сумме баллов Щербакова и Косторная также показали результаты выше рекорда мира (мировой рекорд по сумме программ составляет 247,59 балла и принадлежит Косторной). Рекорды не будут ратифицированы, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Щербакова стала двукратной чемпионкой России, в финале Гран-при сезона-2019/20 она заняла второе место, в течение сезона Щербакова победила на этапах Гран-при в Китае и США. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.

Косторной 16 лет, она является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии, ранее на чемпионатах России спортсменка дважды становилась третьей. 15-летняя Трусова дважды победила на этапах Гран-при в текущем сезоне, в финале стала третьей. В прошлом сезоне она заняла второе место на чемпионате России, выиграла чемпионат мира среди юниоров, два этапа юниорского Гран-при, а финале заняла второе место.

Чемпионат России является отборочным к чемпионату Европы. На европейское первенство, которое пройдет с 20 по 26 января в Австрии, отправятся Щербакова и Косторная, третьего участника определит Федерация фигурного катания на коньках России. 

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Чемпионат России по фигурному катанию
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