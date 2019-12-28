{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат России по фигурному катанию

Щербакова заявила, что не испортила себе настроение на чемпионате России перед Новым годом

Фигуристка рассказала, чем в дальнейшем планирует усложнять свои программы
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова испытывает радость из-за того, что успешное выступление на чемпионате России в Красноярске не испортит ее настроение перед Новым годом. Об этом фигуристка рассказала на пресс-конференции.

На эту тему
Анна Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании, по сумме короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка показала результат 261,87 балла. Второе место заняла Алена Косторная (259,83), третье - Александра Трусова (226,34).

"Я очень довольна прокатом. Получилось практически все задуманное, были недочеты, но в целом на сегодняшний день я справилась, рада, что отобралась на главные старты сезона, - сказала Щербакова. - Рада, что перед Новым годом не испортила себе настроение, буду праздновать с семьей на даче".

Также фигуристка рассказала, чем в дальнейшем планирует усложнять контент. "Буду больше работать над тройным акселем, надеюсь вставить его в программы", - отметила она.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
ММА
В команде Федора Емельяненко рассказали о тактике на бой с Джексоном
По словам Олега Савицкого, Емельяненко нужно использовать скорость и работать на дистанции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС