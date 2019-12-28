Щербакова заявила, что не испортила себе настроение на чемпионате России перед Новым годом

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова испытывает радость из-за того, что успешное выступление на чемпионате России в Красноярске не испортит ее настроение перед Новым годом. Об этом фигуристка рассказала на пресс-конференции.

Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании, по сумме короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка показала результат 261,87 балла. Второе место заняла Алена Косторная (259,83), третье - Александра Трусова (226,34).

"Я очень довольна прокатом. Получилось практически все задуманное, были недочеты, но в целом на сегодняшний день я справилась, рада, что отобралась на главные старты сезона, - сказала Щербакова. - Рада, что перед Новым годом не испортила себе настроение, буду праздновать с семьей на даче".

Также фигуристка рассказала, чем в дальнейшем планирует усложнять контент. "Буду больше работать над тройным акселем, надеюсь вставить его в программы", - отметила она.