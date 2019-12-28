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Чемпионат России по фигурному катанию

Эксперт: Косторная нервничала во время произвольной программы на чемпионате России

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристка заслужила второе место

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная нервничала во время исполнения произвольной программы на чемпионате России, что отразилось на ее выступлении. Такое мнение ТАСС в субботу высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

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В короткой программе в пятницу Косторная показала результат выше мирового рекорда, который также принадлежит ей (85,45). В произвольной программе спортсменка выступала после Анны Щербаковой, которая не допустила ни одной ошибки и набрала за прокат 181,94 балла. Щербакова стала победительницей чемпионата России в женском одиночном катании, второе место заняла Косторная, третье - Александра Трусова.

"Алена немного дрогнула сегодня, это отразилось на прокате не падениями и срывами, но чуть-чуть не получились выезды, она чуть подставляла вторую ногу. Нервничала, ее потряхивало, но она боролась с собой, поэтому заслуженное второе место", - считает Гончаренко.

"Саша Трусова выступала последней и ей было очень тяжело с ее сложнейшим набором. Первую часть программы она, по всей видимости, боролась сама с собой, а во второй половине она будто пришла в себя и выдала шикарную концовку. Ни в коем случае не нужно расстраиваться ни ей, ни нам, это девчонки, которых нам надо очень сильно любить за то, что они вообще у нас есть. А соревнования есть соревнования, всегда кто-то первый, кто-то второй, кто-то третий", - отметила Гончаренко.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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