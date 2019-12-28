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Чемпионат России по фигурному катанию

Косторная осталась недовольна своим прокатом в произвольной программе на чемпионате России

Фигуристка заняла на турнире второе место
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная осталась недовольна своим прокатом произвольной программы на чемпионате России в Красноярске. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

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Косторная на чемпионате страны заняла второе место. Чемпионкой России стала Анна Щербакова, третье место у Александры Трусовой.

"Это не тот прокат, который мне хотелось бы показать, - сказала Косторная. - Буду работать, надеюсь, больше не буду недовольна своими выступлениями".

Косторной 16 лет, она является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии, ранее на чемпионатах России спортсменка дважды становилась третьей.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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