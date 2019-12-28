Траньков: работа фигуристов Тарасовой и Морозова после провального Гран-при дала результат

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Работа российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова после финала Гран-при дала результат и позволила спортсменам завоевать медаль чемпионата России. Такое мнение ТАСС в субботу высказал олимпийский чемпион Максим Траньков, тренировавший спортсменов в прошлом сезоне.

Тарасова и Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Красноярске. В короткой программе они показали результат выше рекорда мира - 83,91 балла, за исполнение обеих программ они набрали 233,19 балла. Победителями турнира стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые набрали 233,66 балла, третье место у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина (219,72).

"Где тонко, там и рвется, второй сезон проигрываем одним элементом. Но самое главное, что работа после проваленных этапов Гран-при была проделана, она налицо, все видели хорошие элементы четвертого уровня. Если бы тодес был четвертного уровня, стали бы первыми, но фигурное катание не знает сослагательного наклонения, - отметил Траньков. - Проиграли совсем чуть-чуть, и это большая победа, они начинают возвращаться".

В апреле прошлого года стало известно, что Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер, Траньков также входит в тренерский штаб. "Мне нравится, как они тренировались, сбоев не было вообще. Наверное, Марина [Зуева] смогла превратить эту пару в настоящую команду, в кулак, и это ее огромная заслуга, - сказал Траньков.

"Мне комфортно с ней работать, я многому у нее учусь. Здорово, что они пошли к этому специалисту, и я оказался с ними в одной команде, это важно и для моего самообразования, все-таки Марина выиграла 11 олимпийских медалей для трех стран", - добавил собеседник ТАСС.