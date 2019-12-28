Индийская шахматистка Конеру стала чемпионкой мира по рапиду в Москве

После 12 туров три шахматистки набрали по 9 очков, судьба чемпионства решалась на тай-брейке, где сильнейшей оказалась Конеру. Второе место заняла китаянка Лэй Тинцзе, третье - турчанка Екатерина Аталик. Лучшей из россиянок стала Ольга Гиря, которая заняла четвертое место (8,5), она опередила еще пять спортсменок, набравших 8,5 балла (в их числе россиянка Наталья Погонина), по дополнительным показателям.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Шахматистка Хампи Конеру из Индии заняла первое место по итогам чемпионата мира по быстрым шахматам. Соревнования прошли в Москве.

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Гире 28 лет, она является победительницей Всемирной шахматной олимпиады 2014 года, чемпионкой мира и Европы в составе сборной России в 2017 году, чемпионкой России 2019 года, обладательницей Кубка России 2014 года.

По правилам быстрых шахмат каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход.

В 2018 году чемпионат мира по быстрым шахматам прошел в Санкт-Петербурге, победу одержала действующая чемпионка мира в классических шахматах китаянка Цзюй Вэньцзюнь, третье место заняла россиянка Александра Горячкина.

Чемпионат мира по блицу начнется в воскресенье и завершится в понедельник, соревнования также пройдут в Москве.