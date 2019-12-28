Васильев надеется, что результат Трусовой на чемпионате России сделает ее только сильнее

В произвольной программе 15-летняя Трусова попыталась выполнить четыре четверных прыжка. В ходе выступления она допустила падения при исполнении четверных лутца и флипа. Она набрала 226,34 балла и заняла третье место.

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Российский тренер Олег Васильев рассчитывает, что третье место на чемпионате России одного из лидеров российского женского фигурного катания Александры Трусовой закалит ее и сделает только сильнее. Об этом он рассказал ТАСС.

"Поражение болезненное, ведь для всякого человека это тяжелая внутренняя травма, когда он знает, что силен, технически оснащен, но не выдерживает стрессовую нагрузку. Она многих закаляет, хотя есть такие спортсмены, кого она ломает, а воспоминание об этом остается глубоко в психике. С другой стороны, что нас не убивает, делает нас сильнее и крепче. Так и в этой ситуации, она сделает ее крепче", - отметил Васильев.

"Но давайте помнить, что мы говорим о детях, а 15 лет - это действительно дети, которым нужна помощь взрослых. Родители в любом случае ей помогут, но ей нужен реальный профессионал, который подставит плечо. Это травма, она действительно рыдала, это сильно ее ранило. Поэтому сейчас ей надо помогать, если мы хотим ее сохранить", - отметил Васильев.

Трусова дважды победила на этапах Гран-при в текущем сезоне, в финале стала третьей. В прошлом сезоне она заняла второе место на чемпионате России, выиграла чемпионат мира среди юниоров, два этапа юниорского Гран-при, а в финале заняла второе место.