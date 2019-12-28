Р. Ротенберг: молодежная сборная показала настоящий русский характер в игре с канадцами

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодежная сборная России по хоккею в победном матче с канадцами на чемпионате мира показала настоящий русский характер. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В субботу сборная России одержала самую крупную победу над канадцами на молодежных чемпионатах мира по хоккею. В матче предварительной стадии в группе В россияне выиграли со счетом 6:0.

"Команда показала настоящий русский характер, все были единым целым, работали вместе, поддерживали друг друга на льду, на лавке, в раздевалке", - сказал Ротенберг.

В следующем матче в воскресенье подопечные Валерия Брагина сыграют с командой США. "Самая важная игра теперь в воскресенье, все мысли уже о ней, - отметил Ротенберг. - Как мы видим, на этом турнире все команды сильные, завтра для нас очень серьезный экзамен, нужно обязательно выигрывать".

Все команды группы В набрали по 3 очка, российская команда опережает соперников по дополнительным показателям.