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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Р. Ротенберг: молодежная сборная показала настоящий русский характер в игре с канадцами

Россияне одержали самую крупную победу над канадцами на молодежных чемпионатах мира
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодежная сборная России по хоккею в победном матче с канадцами на чемпионате мира показала настоящий русский характер. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

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В субботу сборная России одержала самую крупную победу над канадцами на молодежных чемпионатах мира по хоккею. В матче предварительной стадии в группе В россияне выиграли со счетом 6:0.

"Команда показала настоящий русский характер, все были единым целым, работали вместе, поддерживали друг друга на льду, на лавке, в раздевалке", - сказал Ротенберг.

В следующем матче в воскресенье подопечные Валерия Брагина сыграют с командой США. "Самая важная игра теперь в воскресенье, все мысли уже о ней, - отметил Ротенберг. - Как мы видим, на этом турнире все команды сильные, завтра для нас очень серьезный экзамен, нужно обязательно выигрывать".

Все команды группы В набрали по 3 очка, российская команда опережает соперников по дополнительным показателям.

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