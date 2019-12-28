Российские хоккеисты одержали самую крупную победу над канадцами в истории молодежных ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 28 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты переиграли команду Канады со счетом 6:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Встреча прошла в чешской Остраве. В составе россиян шайбы забросили Александр Хованов (2-я минута), Павел Дорофеев (11), Никита Ртищев (14), Никита Александров (23), Егор Соколов (34), Григорий Денисенко (37). Российские хоккеисты выиграли первый и второй периоды с одинаковым счетом 3:0, в составе сборной России отличились хоккеисты трех звеньев (кроме первого). Все шайбы были заброшены в равных составах. При счете 4:0 в пользу российской команды в составе сборной Канады произошла замена вратаря: вместо Нико Доуса вышел Джоэль Хофер. Ворота сборной России в матче с канадцами защищал Амир Мифтахов, который в первом матче турнира против сборной Чехии (3:4) вышел на лед вместо Ярослава Аскарова после второго периода и сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Мифтахов отразил 28 бросков и был признан лучшим игроком встречи в составе российской команды, у канадцев лучшим назвали форварда Лиама Фуди.

Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Алексис Лафренье получил травму, подвернув ногу в начале второго периода, он покинул лед при помощи партнеров, отправился в раздевалку и больше на площадке не появился. Сборная России одержала крупнейшую победу над командой Канады на молодежных чемпионатах мира по хоккею. До этого самым крупным был счет 5:3 - в финале чемпионата мира 2011 года. В 1992 году сборная СНГ разгромила команду Канады со счетом 7:2, в 1989 году сборная СССР обыграла канадцев с тем же счетом, крупнейшую победу советские хоккеисты одержали на турнире 1974 года (9:0), который носил неофициальный характер. Команды России и Канады встретились в 26-й раз в рамках молодежного чемпионата мира, на счету российской сборной 12 побед, у канадцев - 13 побед, еще одна встреча завершилась вничью. На групповом этапе россияне и канадцы встретились в десятый раз, команда России одержала третью победу, канадцы выиграли шесть раз, еще одна встреча завершилась вничью. Все команды группы В набрали по 3 очка, при этом российская команда опережает соперников по дополнительным показателям. Помимо сборных Канады и России, в группе В также выступают команды США, Чехии и Германии. В третьем туре российская команда встретится со сборной США в воскресенье, матч начнется в 21:00 мск. В матче второго тура группы А сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 5:2. Шведы не проигрывают на групповом этапе молодежных чемпионатов мира на протяжении 50 матчей. В турнирной таблице они лидируют, набрав 5 очков, далее идут финны (4), швейцарцы (3), опережающие словаков (3) по дополнительным показателям, замыкают таблицу казахстанцы (0). В одну калитку Обе команды проводили свои стартовые матчи в первый день турнира в четверг. Сборная России уступила хозяевам турнира чехам со счетом 3:4, а канадцы переиграли американцев (6:4). Накануне встречи с канадской сборной тренерский штаб российской команды дозаявил нападающего Илью Круглова и защитника Даниила Мисюля. Оба хоккеиста вошли в стартовый состав.

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Сборная России хоть играла и не против хозяев турнира, но чувствовала себя будто в гостях. На арене в Остраве в подавляющем большинстве были канадские болельщики, которые с первых минут гнали своих любимцев вперед, в частности, они развернули на одной из центральных трибун огромный флаг, он накрыл и немногочисленных российских болельщиков, несмотря на их отчаянное сопротивление. Чешские любители хоккея для сохранения паритета на трибунах больше поддерживали российских хоккеистов, по оценке корреспондента ТАСС, российскую команду поддерживали 600-700 российских болельщиков. Сборная России с первых минут взяла инициативу в свои руки и уже на второй минуте встречи Хованов открыл счет броском от синей линии. Не обошлось в этом моменте и без ошибки вратаря Доуса, который неудачно отразил шайбу блином, после чего та, взмыв в воздух, залетела ему за спину. Быстрый гол раскрепостил российских хоккеистов и надломил канадцев. До первого перерыва сборная России еще дважды заставила капитулировать неуверенно игравшего Доуса. Не проигрывали россияне и в силовой борьбе, что традиционно является сильной стороной канадской сборной. Ближе к концу стартового периода Василий Подколзин отметился классным силовым приемом на Лафренье. 18-летний канадский форвард, который забросил победную шайбу в матче с американцами и был признан лучшим игроком той встречи, с трудом поднялся на ноги и доехал до скамейки запасных. В начале второго периода российские хоккеисты окончательно деморализовали канадцев. Сначала тот же Лафренье получил травму после неудачного падения в столкновении с вратарем Мифтаховым и не смог продолжить игру, а в следующей смене Никита Александров забросил четвертую шайбу и отправил Доуса на скамейку запасных. Его место на последнем рубеже занял Хофер. Расстроенные канадцы не были похожи сами на себя и действовали без привычной активности, жесткости и эмоций. Моментов у ворот Мифтахова почти не возникало, а россияне до конца второго периода дважды использовали свои шансы в контратаках и довели счет до неприличного - 6:0. После этого часть канадских болельщиков потянулась к выходу с трибун, а российские поклонники громко скандировали название своей страны. Третий период проходил в спокойном русле, обе команды доигрывали матч, не тратя много сил. В середине двадцатиминутки повеселил зрителей момент, в котором канадский хоккеист поневоле применил силовой прием против своего партнера, после чего оба игрока оказались на льду. Российские хоккеисты дружно постучали клюшками по льду, иронизируя над принципиальным соперником. Мифтахов снова не пропустил ни одной шайбы и сделал серьезную заявку на роль первого номера сборной России на турнире. После встречи были награждены лучшие игроки, команды выстроились и услышали гимн Российской Федерации, после чего состоялось рукопожатие игроков.