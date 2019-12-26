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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Российские хоккеисты проиграли чехам в стартовом матче на молодежном чемпионате мира

Сборная России уступила хозяевам соревнований со счетом 3:4
Никита Ртищев и Ян Шир AP Photo/Petr David Josek
Описание
Никита Ртищев и Ян Шир
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 26 декабря. Сборная России проиграла команде Чехии со счетом 3:4 в своем первом матче на молодежном (игроки не старше 20 лет) чемпионате мира по хоккею. Турнир проходит в Чехии.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Егор Замула (11-я, 27-я минуты) и Василий Подколзин (15). У чехов отличились Симон Кубичек (3), Ян Мысак (8), Матей Блумель (26) и Ян Еник (38), три передачи на свой счет записал Михал Теплы.

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После второго периода в составе сборной России произошла замена вратаря, вместо Ярослава Аскарова, отразившего 13 из 17 бросков, на лед вышел Амир Мифтахов. В активе чешского голкипера Лукаша Достала 33 сэйва. 

На первой минуте матча чешский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Якуб Лауко получил травму и больше не появился на льду. Трижды в матче хоккеисты сборной России оставались в меньшинстве в формате "3 на 5".

Сборная России на молодежном чемпионате мира выступает в группе B с командами Германии, Канады, США и Чехии, матчи этой группы проходят в Остраве. В следующей встрече российская команда 28 декабря сыграет со сборной Канады, чехи в тот же день встретятся с немцами. В группе A, игры которой проводятся в Тршинеце, выступают сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира, его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.

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