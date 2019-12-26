В погоне за золотом. Молодежная сборная России по хоккею стартует на ЧМ в Чехии

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) в четверг стартует на чемпионате мира в Чехии матчем с хозяевами льда. Встреча начнется в 17:00 мск. Для главного тренера Валерия Брагина предстоящий молодежный чемпионат мира станет восьмым у руля сборной. Под его руководством россияне только один раз - в 2018 году - остались без медалей. В активе специалиста золото (2011), три серебряных (2012, 2015, 2016) и две бронзовые (2017, 2019) награды. На чемпионате мира - 2020 сборная России сыграет в группе B в Остраве с командами Канады, США, Чехии и Германии. В группе А в Тршинеце сыграют команды Казахстана, Словакии, Финляндии, Швеции и Швейцарии.

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Сборная России считается одним из главных претендентов на победу - впервые за долгое время Валерий Брагин и его штаб, в который вошли олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Стэнли Николай Хабибулин и Игорь Ларионов, имеют в распоряжении команду, сбалансированную во всех линиях. Большинство игроков стабильно выступают на взрослом уровне в России или находятся на ведущих ролях в клубах главных канадских юниорских лиг. Семь хоккеистов сборной принимали участие в молодежном чемпионате мира год назад: вратарь Амир Мифтахов, защитники Даниил Журавлев, Александр Романов, форварды Григорий Денисенко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин. Денисенко стал лучшим бомбардиром предыдущего молодежного чемпионата мира (4 гола + 5 передач), а Романов - лучшим защитником. В последние годы проблем с вратарями у российской сборной не наблюдалось, и сейчас молодежная сборная едет на мировое первенство с одной из сильнейших бригад. Перед нынешним турниром однозначно сказать, кто едет на него в качестве первого номера, затруднительно. Вероятно, эта роль достанется 17-летнему Ярославу Аскарову, который уже провел один матч за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Аскаров является одним из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в составе юниорской сборной России он стал обладателем бронзовых (2018) и золотых (2019) медалей Кубка Глинки/Гретцки, завоевал серебро на Кубке вызова и юниорском чемпионате мира прошлого года, а также выиграл Кубок вызова среди игроков до 17 лет. В составе молодежной сборной Аскаров дебютировал на Турнире четырех наций в Финляндии в матче с хозяевами, где сборная России одержала победу со счетом 2:1. Защищал он ворота и в последней контрольной встрече перед мировым первенством с командой Словакии (9:1). С учетом того, что по календарю сборная России на групповом этапе два дня подряд играет со сборными Канады (28 декабря) и США (29 декабря), то шанс проявить себя получит и кто-то из других вратарей - Мифтахов или Даниил Исаев. В ноябрьской Суперсерии с командами канадских юниорских лиг они оба показали хорошую игру. Сбалансированная оборона и сильное нападение Не испытывает российская сборная традиционных проблем в линии обороны. Сразу пять защитников регулярно выступают за свои клубы в КХЛ. Лидером обороны должен стать Романов, за которым пристально наблюдает "Монреаль". Данила Галенюк из СКА стремительно ворвался в состав команды, вытеснив шведского легионера Давида Рундблада, на одной из недель он был вовсе признан лучшим защитником лиги.

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Журавлев с начала сезона стабильно играет за "Ак Барс", а Даниил Мисюль еще с прошлого сезона получает игровое время в "Локомотиве". Активно наигрывается в "Витязе" и Даниил Пыленков, обладающий хорошим катанием. Шестым защитником станет представитель Западный хоккейной лиги Егор Замула, обладающий хорошими габаритами и щелчком. Линию нападения, как и в прошлые годы, Брагин комплектовал по принципу двух ударных троек и двух сдерживающих. Из-за травмы ключицы чемпионат мира пропустит один из лучших бомбардиров Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) Дмитрий Завгородний, который великолепно смотрелся в матчах Суперсерии в тройке с Александром Ховановым и Егором Соколовым, также играющими в Канаде. В контрольных встречах перед чемпионатом мира Хованов наигрывался в звене с Денисенко и Павлом Дорофеевым из магнитогорского "Металлурга". Вторую ударную тройку, вероятно, составят хоккеисты СКА Василий Подколзин, Кирилл Марченко и Иван Морозов. Не поможет сборной России главная звезда 2000 года рождения нападающий Андрей Свечников. В этом сезоне форвард стал одним из лидеров клуба НХЛ "Каролина". По словам Брагина, сборная России даже не пыталась заполучить Свечникова на молодежный чемпионат мира, понимая невозможность этого. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Аскаров (СКА), Мифтахов ("Ак Барс"), Исаев ("Локомотив"); защитники - Галенюк (СКА), Журавлев ("Ак Барс"), Замула ("Калгари Хитмен", WHL), Антон Малышев ("Буран", ВХЛ), Мисюль ("Локомотив"), Пыленков ("Витязь"), Романов (ЦСКА), нападающие Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", QMJHL), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Денисенко ("Локомотив"), Дорофеев ("Металлург", Магнитогорск), Марченко, Морозов, Подколзин (все - СКА), Соколов ("Кейп-Бретон Иглз", QMJHL), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо", Москва), Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", QMJHL). Уроженец Ташкента в составе сборной США Фаворита предстоящего турнира назвать сложно. Сборные России, Канады, США и Швеции имеют примерно равные возможности на победу. В составе "кленовых листьев" обращает на себя внимание безоговорочный фаворит предстоящего драфта НХЛ Алексис Лафренье. Однако на молодежных чемпионатах мира игроки на год младше в составе канадцев нечасто становятся лидерами, таковыми на своих первых чемпионатах не были даже Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон.

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Сборная Канады обладает хорошим подбором игроков в нападении и обороне, но традиционно испытывает проблемы с вратарями. Почти все канадские хоккеисты были выбраны на последних двух драфтах в первом или втором раундах. Лидерами команды должны стать опытные Нолан Фут (сын двукратного обладателя Кубка Стэнли Адама Фута), Тай Делландреа и пятый номер прошлогоднего драфта Барретт Хэйтон. Среди защитников стоит отметить четвертого номера драфта нынешнего года Боуэна Байрама и Тая Смита. Традиционно сильна на турнире будет сборная США, которая в последние годы показывает высокие результаты на молодежном и юниорском уровнях. Американцы имеют в своем распоряжении лучшего вратаря своего возраста Спенсера Найта, который был выбран в первом раунде драфта-2019, а также очень сильных нападающих. Пять игроков нынешнего состава принимали участие в прошлом мировом первенстве и завоевали серебряные медали. Из нападающих топ-игроками НХЛ в ближайшее время могут стать Оливер Вальстрём, Алекс Таркотт и Коул Кофилд. Попал в состав сборной США и форвард Артур Калиев. Он был выбран под общим 33-м номером на последнем драфте и стал первым уроженцем Узбекистана, получившим возможность сыграть в НХЛ. Калиев живет в США, куда переехали его родители, с двух лет. В нынешнем сезоне на счету 18-летнего уроженца Ташкента 62 очка (31 гол + 31 передача) в матчах Хоккейной лиги Онтарио. 48 побед шведов в группе Сборная Швеции в последний раз уступила в матче предварительного раунда молодежного чемпионата мира 13 лет назад, когда 31 декабря 2006 года проиграла американцам в овертайме (2:3). При этом шведы только однажды завоевывали золотые медали мировых первенств (2012), а в прошлом году в четвертьфинале проиграли команде Швейцарии. Тогда шведские хоккеисты испытывали проблемы в нападении, сейчас же в этой линии выступает целый ряд талантливых игроков, которые получают большое количество игрового времени в местной лиге.

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