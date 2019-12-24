Денисенко и Подколзин вошли в состав сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 25 декабря. Нападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко и форвард петербургского СКА Василий Подколзин вошли в окончательный состав молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) на чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов ("Ак Барс"), Даниил Исаев ("Локомотив"); защитники: Данила Галенюк (СКА), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Егор Замула ("Калгари Хитмен", WHL), Антон Малышев ("Буран", ВХЛ), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Александр Романов (ЦСКА), нападающие Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", QMJHL), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Григорий Денисенко ("Локомотив"), Павел Дорофеев ("Металлург", Магнитогорск), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Егор Соколов ("Кейп-Бретон Иглз", QMJHL), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо", Москва), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", QMJHL).

Один хоккеист представляет клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), четверо - из канадских юниорских лиг: Западной хоккейной лиги (WHL) и Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL).

Из расширенного состава в окончательный не попали защитники Никита Зоркин ("СКА-Нева", ВХЛ), Михаил Гордеев ("Сочи") и Сергей Телегин ("Югра", ВХЛ), а также нападающие Лев Комиссаров ("Звезда", ВХЛ) и Захар Шабловский ("Спартак").

Молодежный чемпионат мира пройдет в чешских Остраве и Тршинце с 26 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии (матч состоится 26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря). Четвертьфиналы пройдут 2 января, полуфиналы - 4 января, матч за третье место и финал - 5 января.