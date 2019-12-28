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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хантер: канадские хоккеисты не проснулись в матче со сборной России на молодежном ЧМ

Главный тренер канадцев отметил, что команде нужно двигаться дальше после поражения со счетом 0:6

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Канадские хоккеисты не имели шансов перевернуть ход встречи группового этапа молодежного чемпионата мира против сборной России. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Канады Дейл Хантер.

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В субботу молодежная сборная России обыграла канадцев со счетом 6:0.

"У нас не было шанса вернуться в игру. Мы сделали ошибки в обороне, за которые заплатили вполне. Мы не проснулись не только в начале матча, мы вообще не проснулись в этой игре. Нужно пережить это поражение и двигаться дальше", - отметил Хантер.

В начале второго периода из-за травмы покинул лед фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Алексис Лафренье. "Мы пока не знаем, насколько травма серьезна", - сказал Хантер.

В третьем туре сборная России встретится с командой США в воскресенье. Канадцы днем позже сыграют с немцами.

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