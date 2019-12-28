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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Спортивный марафон. Карлсен выиграл ЧМ по рапиду и сыграл в футбол в "Лужниках"

Действующий чемпион мира по классическим шахматам не потерпел ни одного поражения по ходу турнира
Магнус Карлсен EPA-EFE/Claus Bech
Описание
Магнус Карлсен
© EPA-EFE/Claus Bech

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в Москве. По ходу турнира действующий чемпион мира по классическим шахматам не потерпел ни одного поражения, набрав за 15 туров 11,5 очка; сразу после окончания турнира Карлсен сыграл в футбол в манеже "Лужников".

Второе место на турнире занял выступающий под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) иранец Алиреза Фируджа, набравший 10,5 очка. Он опередил американца Хикару Накамуру (третье место) и россиянина Владислава Артемьева (четвертое место), также набравших по 10,5 очка, по дополнительным показателям.

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"Я рад, что сумел закончить турнир победой, - заявил Карлсен ТАСС. - В целом я доволен своей игрой, хотя в концовке мне пришлось понервничать, все решалось в самый последний момент". 29-летний Карлсен стал трехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам, также он четырежды становился лучшим на чемпионатах мира по блицу. Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году, он стал первым абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях - в классических шахматах, рапиде и блице).

В 2018 году победу на чемпионате мира по рапиду одержал россиянин Даниил Дубов, соревнования проходили в Санкт-Петербурге. На турнире в Москве Дубов набрал 10 очков (как и еще шесть спортсменов) и занял итоговое восьмое место.

По мнению президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, отечественные шахматисты достойно провели турнир, но Карслен продемонстрировал свой высокий уровень. "Карлсен - великий шахматист, мы поздравляем его с победой. Наши ребята старались, сражались достойно, но Магнус - это Магнус", - сказал Филатов.

Женский турнир получился более непредсказуемым, чемпионка определялась на тай-брейке - после 12 туров сразу три шахматистки набрали по 9 очков. Лучшей оказалась Хампи Конеру из Индии, второе место заняла китаянка Лэй Тинцзе, третье - турчанка Екатерина Аталик. Лучшей из россиянок стала действующая чемпионка страны 28-летняя Ольга Гиря, которая заняла четвертое место (8,5). В прошлом году победу на чемпионате мира одержала действующая чемпионка мира в классических шахматах китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Футбол для снятия стресса

С момента окончания турнира до выхода Карлсена на футбольное поле прошло 15-20 минут. Как признался норвежец корреспонденту ТАСС, с которым играл в одной команде, футбол - это прекрасная возможность снять стресс после напряженного турнирного дня. "После такого матча я с удовольствием сыграю в футбол. Футбол я люблю, сыграл бы даже в случае поражения в чемпионате", - заявил Карлсен.

Также в футбол играли президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, российский гроссмейстер Ян Непомнящий, бывшие футболисты сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Булыкин и журналисты из разных стран мира, приехавшие в Москву освещать чемпионат мира по рапиду и блицу. Карлсен был капитаном международной команды журналистов.

Чемпионат мира по блицу начнется в воскресенье и завершится в понедельник.

Теги
Карлсен, МагнусЧМ по рапиду и блицу в Москве
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