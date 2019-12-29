Тутберидзе рассказала, что Загитова соскучилась по соревнованиям

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой Этери Тутберидзе сообщила, что получила от спортсменки СМС, где она рассказала, что соскучилась по соревнованиям. Комментарий Тутберидзе приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Загитова перед чемпионатом России объявила о том, что приостанавливает соревновательную карьеру. Позднее Тутберидзе выразила мнение, что спортсменка вернется на лед после того, как соскучится по соревнованиям.

На прошедшем первенстве страны, где весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы группы Тутберидзе Анна Щербакова (золото), Алена Косторная (серебро) и Александра Трусова (бронза), тренер рассказала, что недавно Загитова прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям.

Загитовой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.