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Зимние олимпийские виды спорта

Тутберидзе рассказала, что Загитова соскучилась по соревнованиям

Фигуристка в середине декабря объявила о паузе в соревновательной карьере
Этери Тутберидзе и Алина Загитова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе и Алина Загитова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой Этери Тутберидзе сообщила, что получила от спортсменки СМС, где она рассказала, что соскучилась по соревнованиям. Комментарий Тутберидзе приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Загитова перед чемпионатом России объявила о том, что приостанавливает соревновательную карьеру. Позднее Тутберидзе выразила мнение, что спортсменка вернется на лед после того, как соскучится по соревнованиям.

На прошедшем первенстве страны, где весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы группы Тутберидзе Анна Щербакова (золото), Алена Косторная (серебро) и Александра Трусова (бронза), тренер рассказала, что недавно Загитова прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям.

Загитовой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

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Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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