Москвина: состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию достаточно силен

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию будет представлена на чемпионате Европы в австрийском Граце в достаточно сильном составе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала российский тренер, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Тамара Москвина.

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Заявка национальной команды была утверждена исполкомом ФФККР после консультации с тренерским советом. Оба заседания состоялись в воскресенье.

"Состав российской сборной достаточно сильный, он сформирован по результатам чемпионата России. В истории нашей федерации тоже есть года, когда учитывались и результаты предыдущих соревнований крупного масштаба, например, Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Но в этом сезоне тренерский совет предложил состав по результатам чемпионата России, исполком федерации это предложение утвердил, это нормально", - сказала Москвина.

Чемпионат Европы в Граце (Австрия) пройдет с 20 по 26 января.