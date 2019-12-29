Шестаков считает, что Федор Емельяненко способен побеждать любых соперников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко находится в отличной форме и по-прежнему готов побеждать любых соперников. Такое мнение высказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков, комментарий которого предоставила ТАСС пресс-служба организации.

В воскресенье Емельяненко победил нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в японской Сайтаме.

"Сегодня Федор сделал прекрасный новогодний подарок своим поклонникам и всему самбистскому сообществу. В техническом плане российский самбист провел блестящий поединок, с первых секунд пошел в атаку, владел инициативой, был быстрее, своевременно сокращал и разрывал дистанцию", - сказал Шестаков.

"Можно много говорить о том, что Джексон уже не тот, каким был в лучшие годы, что сегодня он выступал в непривычном для себя весе, но его бойцовские качества, легендарное боевое прошлое и статистика побед говорят сами за себя. Поэтому эта победа особенно ценна. Сегодняшний бой показал, что Федор Емельяненко находится в отличной форме и по-прежнему готов побеждать любых соперников", - добавил глава FIAS.

В послужном списке 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Он является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо в весовой категории свыше 100 кг.