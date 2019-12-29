{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Бойкова и Козловский начнут подготовку к чемпионату Европы 2-3 января

Турнир пройдет в австрийском Граце с 23 по 26 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпионы России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начнут подготовку к чемпионату Европы 2-3 января. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала тренер пары Тамара Москвина.

На эту тему
Бойкова и Козловский заявили, что им было трудно на чемпионате России из-за акклиматизации

Бойкова и Козловский на чемпионате России в Красноярске по сумме двух программ набрали 233,66 (80,39 балла в короткой программе и 153,27 - в произвольной) балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие на турнире в короткой программе результат выше рекорда мира (233,19; 83,91 + 149,28), третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72; 76,13 + 143,59).

"Обычно после соревнований у каждого спортсмена, кем бы он ни был, бывает минимум день отдыха. Учитывая еще перелеты, разницу во времени, Новый год, Бойкова и Козловский придут на тренировки уже после праздника. Примерно 2-3 января", - сказала Москвина.

В текущем сезоне 17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский выиграли два этапа Гран-при - в Канаде и Москве, в финале серии они заняли четвертое место. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 23 по 26 января 2020 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Туктамышева: Мишин назвал результат на чемпионате России победным поражением
Фигуристка заняла на турнире четвертое место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС