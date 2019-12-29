Фигуристы Бойкова и Козловский начнут подготовку к чемпионату Европы 2-3 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпионы России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начнут подготовку к чемпионату Европы 2-3 января. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала тренер пары Тамара Москвина.

Бойкова и Козловский заявили, что им было трудно на чемпионате России из-за акклиматизации

Бойкова и Козловский на чемпионате России в Красноярске по сумме двух программ набрали 233,66 (80,39 балла в короткой программе и 153,27 - в произвольной) балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, показавшие на турнире в короткой программе результат выше рекорда мира (233,19; 83,91 + 149,28), третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (219,72; 76,13 + 143,59).

"Обычно после соревнований у каждого спортсмена, кем бы он ни был, бывает минимум день отдыха. Учитывая еще перелеты, разницу во времени, Новый год, Бойкова и Козловский придут на тренировки уже после праздника. Примерно 2-3 января", - сказала Москвина.

В текущем сезоне 17-летняя Бойкова и 20-летний Козловский выиграли два этапа Гран-при - в Канаде и Москве, в финале серии они заняли четвертое место. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 23 по 26 января 2020 года.