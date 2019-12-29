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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Российский шахматист Матлаков идет вторым после первого игрового дня на ЧМ по блицу

Лидирует норвежец Магнус Карлсен

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Максим Матлаков занимает второе место после 12 партий на чемпионате мира по шахматам в блице. Соревнования проходят в Москве.

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28-летний россиянин набрал 9,5 очка и отстает на 0,5 очка от лидера, норвежца Магнуса Карлсена, который в субботу стал трехкратным чемпионом мира в рапиде. По 9 очков набрали россияне Даниил Дубов и Ян Непомнящий, а также американец Хикару Накамура.

Россиянин Владимир Крамник, который в январе объявил о завершении карьеры, также принимает участие в турнире. По итогам первого дня 44-летний Крамник набрал 8 очков и занимает 22-е место (шесть игроков набрали по 8,5 очка, 18 игроков - по 8 очков).

По правилам блица каждый игрок получает по три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

В понедельник спортсмены проведут еще по девять партий, по итогам 21 партии определится чемпион мира. Карлсен является действующим чемпионом мира, в прошлом году турнир прошел в Санкт-Петербурге.

Теги
ЧМ по рапиду и блицу в Москве
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