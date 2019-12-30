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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Руководство ВФЛА предложило членам комиссии спортсменов провести рабочую встречу 10 января

Ранее легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса
Мария Ласицкене Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

В воскресенье прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике.

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"В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов, - говорится в заявлении пресс-службы. - Данная встреча даст нам возможность ответить на все ваши вопросы, обсудить насущные проблемы и найти пути эффективного взаимодействия и сотрудничества".

"Действующее руководство ВФЛА понимает позицию спортсменов, - также утверждается в заявлении пресс-службы. - Действительно, 25 декабря 2019 года Марина Купцова была освобождена от должности главы комиссии спортсменов ВФЛА. Сделать комиссию спортсменов ВФЛА по-настоящему рабочим органом в наших с вами руках. Свои предложения касательно состава комиссии, кандидатур на место председателя и предложения по ее работе вы можете направить в адрес президиума ВФЛА".

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля 2020 года.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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