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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по блицу

Третье место на турнире в Москве занял Владимир Крамник
Магнус Карлсен AP Photo/Maria Emelianova
Описание
Магнус Карлсен
© AP Photo/Maria Emelianova

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по шахматам в блице. Соревнования завершились в Москве.

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После 21 тура Карлсен и американец Хикару Накамура набрали по 16,5 очка, чемпион мира определялся на тай-брейке, в котором победу одержал Карлсен. Третье место занял россиянин Владимир Крамник (15). Четвертым стал еще один россиянин Александр Грищук (14 очков), Владислав Артемьев стал седьмым (13,5), Максим Матлаков - девятым (13,5).

29-летний Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по блицу, он выиграл турнир в третий раз подряд, ранее он побеждал в 2009, 2014, 2017 и 2018 годах. В субботу норвежец стал трехкратным чемпионом мира по рапиду. Объединенные чемпионаты мира по рапиду и блицу проходят с 2012 года, норвежец во второй раз в карьере выиграл оба соревнования в один год (впервые ему удалось сделать это в 2014 году), он является единственным шахматистом, кому покорилось подобное достижение.

Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году. Он снова стал абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях - в классических шахматах, рапиде и блице).

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44-летний Крамник объявил о завершении карьеры 29 января 2019 года после супертурнира по классическим шахматам в голландском Вейк-ан-Зее, на котором гроссмейстер разделил последнее, 14-е место, с голландцем Йорденом ван Форестом. В августе он принял участие в турнире по блицу, который прошел в Амстердаме.

Крамник являлся чемпионом мира по классическим шахматам с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены - Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.

Теги
НорвегияРоссияКарлсен, МагнусКрамник, Владимир БорисовичЧМ по рапиду и блицу в Москве
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