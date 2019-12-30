Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по блицу

После 21 тура Карлсен и американец Хикару Накамура набрали по 16,5 очка, чемпион мира определялся на тай-брейке, в котором победу одержал Карлсен. Третье место занял россиянин Владимир Крамник (15). Четвертым стал еще один россиянин Александр Грищук (14 очков), Владислав Артемьев стал седьмым (13,5), Максим Матлаков - девятым (13,5).

29-летний Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по блицу, он выиграл турнир в третий раз подряд, ранее он побеждал в 2009, 2014, 2017 и 2018 годах. В субботу норвежец стал трехкратным чемпионом мира по рапиду. Объединенные чемпионаты мира по рапиду и блицу проходят с 2012 года, норвежец во второй раз в карьере выиграл оба соревнования в один год (впервые ему удалось сделать это в 2014 году), он является единственным шахматистом, кому покорилось подобное достижение.

Карлсен завоевал мировую шахматную корону в 2013 году. Он снова стал абсолютным чемпионом мира по шахматам (в трех категориях - в классических шахматах, рапиде и блице).