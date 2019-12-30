Крамник заявил, что третье место на ЧМ по блицу стало для него сюрпризом

После 21 тура норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура набрали по 16,5 очка, чемпион мира определялся на тай-брейке, в котором победу одержал Карслен. Третье место занял Крамник (15).

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Третье место на чемпионате мира по блицу стало неожиданностью для российского шахматиста Владимира Крамника. Об этом 14-й чемпион мира заявил ТАСС.

"Если честно, я не ожидал, что смогу так удачно выступить на чемпионате мира и занять третье место. Это для меня сюрприз, - сказал Крамник. - В целом я выступил неплохо и поставил бы себе оценку "хорошо".

44-летний россиянин объявил о завершении карьеры 29 января 2019 года после супертурнира по классическим шахматам в голландском Вейк-ан-Зее, на котором гроссмейстер разделил последнее, 14-е место, с голландцем Йорденом ван Форестом. В августе он принял участие в турнире по блицу, который прошел в Амстердаме.

Крамник являлся чемпионом мира по классическим шахматам с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены - Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.