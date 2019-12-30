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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Карлсен заявил, что тай-брейк на ЧМ по блицу получился невероятно нервным

Норвежский шахматист доволен своим выступлением в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен, одержавший победу на чемпионате мира по шахматам в блице в Москве, отметил, что тай-брейк на турнире прошел невероятно нервно. Об этом Карлсен заявил журналистам.

После 21 тура Карлсен и американец Хикару Накамура набрали по 16,5 очка, чемпион мира определялся на тай-брейке, в котором победу одержал Карлсен. Третье место занял россиянин Владимир Крамник (15).

"Очень тяжелый день, а тай-брейк получился невероятно нервным, - сказал Карлсен. - Здорово, что удалось закончить победой, так что я очень счастлив сейчас. Я рад своим выступлением в Москве. Оно не вышло очень ровным, но в конце концов я победил, жаловаться не на что".

В субботу 29-летний норвежец стал трехкратным чемпионом мира по рапиду. Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в третий раз подряд, ранее он побеждал в 2009, 2014, 2017 и 2018 годах. С 2013 года норвежец является чемпионом мира по классическим шахматам.

Теги
Карлсен, МагнусЧМ по рапиду и блицу в Москве
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