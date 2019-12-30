Александров: хоккеисты молодежной сборной в матче с немцами сосредоточатся на своей игре

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею будет концентрироваться на своей игре в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с командой Германии. Об этом журналистам рассказал нападающий российской сборной Никита Александров.

"В сборной Германии есть несколько хоккеистов, которые очень хорошо катаются и хорошо играют. Есть [Моритц] Зайдер, [Доменик] Бокк, [Тим] Штюцле. Но мы будем фокусироваться на нас. Хоккей растет в Германии, их сборная стала намного лучше за последнее время", - отметил Александров.

Александров является сыном бывшего нападающего воскресенского "Химика" Игоря Александрова. До отъезда в Канаду он всю жизнь прожил в Германии. Хоккейный союз Германии пытался неоднократно призвать Александрова в немецкую сборную, но форвард неизменно отказывался. Воздержался Александров и от немецкого паспорта, потому что в таком случае он должен был отказаться от российского.

"Я не играю в немецкой лиге и не могу объяснить рост их молодых игроков. Конечно, им дают там шанс, и они показывают себя. Знаю многих игроков в немецкой команде, но не жду никаких подколов. На льду мы не друзья", - рассказал Александров.

Победа в матче с немцами гарантирует российским хоккеистам выход в четвертьфинал турнира. В случае поражения в основное время сборная России не выйдет в плей-офф.