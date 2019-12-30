Ларионов: российские хоккеисты должны сыграть в матче МЧМ с немцами, как с канадцами

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Германии должна продемонстрировать такую же игру и настрой, как и во встрече с канадцами. Об этом журналистам рассказал ассистент главного тренера сборной России Игорь Ларионов.
Встреча пройдет во вторник, начало матча в 17:00 мск. Сборная России на турнире проиграла чехам (3:4) и американцам (1:3), а также победила команду Канады (6:0).
"В матче со сборной Германии мы должны продемонстрировать такую же игру и настрой, как с канадцами, чтобы сразу взять инициативу в свои руки. Немцы способны сыграть также хорошо в обороне, как и американцы, они играют очень плотно. Игра будет от ножа, мы должны выйти, как на финальный матч", - отметил Ларионов.
Сборная России по ходу чемпионата мира ни разу не реализовала численное преимущество. На тренировке в понедельник в преддверии встречи с немцами в первой бригаде большинства Павла Дорофеева заменил Никита Александров.
"Мы поменяли местами еще и расстановку игроков. Нам не хватало бросков а когда мы доводили шайбу до ворот, то не закрывали вратаря, нападающий не стоял перед воротами. Сейчас у нас будет вариант, при котором габаритный Егор Соколов будет играть перед вратарем", - пояснил Ларионов.
Победа в заключительном матче гарантирует российским хоккеистам выход в четвертьфинал турнира, а в случае поражения в основное время россияне лишатся шансов на выход в плей-офф.
Тренеры ожидали дисквалификации Ртищева
По словам Ларионова, тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею ожидал дисквалификации нападающего команды Никиты Ртищева на один матч чемпионата мира. Во вторник дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение дисквалифицировать Ртищева на один матч за удар соперника в игре против команды США. Российский форвард ударил головой американского нападающего Оливера Вальстрёма, во время матча судьи не обратили внимания на этот момент.
"Мы абсолютно ожидали дисквалификации на один матч после того, как канадский игрок (Джо Велено - прим. ТАСС) получил дисквалификацию. Здесь вопрос дисциплины, мы немножко потеряли этот аспект в матче с американцами и допустили ошибки, которые нехарактерны. Мы проговорили эту тему, надеюсь, что разговор приведет к тому, что дисциплину наладим. А в игре "пять на пять" нас очень сложно переиграть", - отметил Ларионов.
Ртищев провел три матча на турнире и отметился одной заброшенной шайбой в матче против сборной Канады, который россияне выиграли со счетом 6:0.