Ларионов: российские хоккеисты должны сыграть в матче МЧМ с немцами, как с канадцами

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею в матче чемпионата мира с командой Германии должна продемонстрировать такую же игру и настрой, как и во встрече с канадцами. Об этом журналистам рассказал ассистент главного тренера сборной России Игорь Ларионов. Встреча пройдет во вторник, начало матча в 17:00 мск. Сборная России на турнире проиграла чехам (3:4) и американцам (1:3), а также победила команду Канады (6:0).

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"В матче со сборной Германии мы должны продемонстрировать такую же игру и настрой, как с канадцами, чтобы сразу взять инициативу в свои руки. Немцы способны сыграть также хорошо в обороне, как и американцы, они играют очень плотно. Игра будет от ножа, мы должны выйти, как на финальный матч", - отметил Ларионов. Сборная России по ходу чемпионата мира ни разу не реализовала численное преимущество. На тренировке в понедельник в преддверии встречи с немцами в первой бригаде большинства Павла Дорофеева заменил Никита Александров. "Мы поменяли местами еще и расстановку игроков. Нам не хватало бросков а когда мы доводили шайбу до ворот, то не закрывали вратаря, нападающий не стоял перед воротами. Сейчас у нас будет вариант, при котором габаритный Егор Соколов будет играть перед вратарем", - пояснил Ларионов. Победа в заключительном матче гарантирует российским хоккеистам выход в четвертьфинал турнира, а в случае поражения в основное время россияне лишатся шансов на выход в плей-офф.

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