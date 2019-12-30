Российский хоккеист Ртищев дисквалифицирован на один матч молодежного ЧМ за удар соперника

ТАСС, 30 декабря. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение дисквалифицировать нападающего сборной России Никиту Ртищева на один матч молодежного чемпионата мира за удар соперника в игре против команды США. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Таким образом, 19-летний хоккеист пропустит заключительный матч группового этапа, в котором сборная России сыграет с командой Германии во вторник. По окончании второго периода в матче против сборной США (1:3), который прошел в воскресенье, на льду произошла потасовка с участием хоккеистов обеих команд, в которой Ртищев ударил головой нападающего команды США Оливера Вальстрёма, судьи не обратили внимания на этот момент.

В группе B молодежного чемпионата мира лидируют американцы, набравшие 6 очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (по два матча) по 3 очка. По четыре команды из двух групп выйдут в плей-офф.

Ртищев провел три матча на турнире и отметился одной заброшенной шайбой (в матче против сборной Канады, который россияне выиграли со счетом 6:0). Ртищев выступает за московский ЦСКА, в текущем сезоне он провел два матча за клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).