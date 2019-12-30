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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Российский хоккеист Ртищев дисквалифицирован на один матч молодежного ЧМ за удар соперника

Таким образом, форвард пропустит игру с командой Германии во вторник

ТАСС, 30 декабря. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение дисквалифицировать нападающего сборной России Никиту Ртищева на один матч молодежного чемпионата мира за удар соперника в игре против команды США. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Таким образом, 19-летний хоккеист пропустит заключительный матч группового этапа, в котором сборная России сыграет с командой Германии во вторник. По окончании второго периода в матче против сборной США (1:3), который прошел в воскресенье, на льду произошла потасовка с участием хоккеистов обеих команд, в которой Ртищев ударил головой нападающего команды США Оливера Вальстрёма, судьи не обратили внимания на этот момент.

В группе B молодежного чемпионата мира лидируют американцы, набравшие 6 очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (по два матча) по 3 очка. По четыре команды из двух групп выйдут в плей-офф.

Ртищев провел три матча на турнире и отметился одной заброшенной шайбой (в матче против сборной Канады, который россияне выиграли со счетом 6:0). Ртищев выступает за московский ЦСКА, в текущем сезоне он провел два матча за клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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