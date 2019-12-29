Не хватило сил. Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам в матче ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Сборная России со счетом 1:3 проиграла команде США в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч прошел на арене в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей. На утренней раскатке перед игрой в стане сборной США чувствовалась небольшая нервозность. Сборная России накануне нанесла команде Канады самое крупное поражение в истории молодежных чемпионатов мира (6:0), а американские хоккеисты в это время отдыхали. Пресс-служба американской команды разрешила корреспондентам присутствовать на тренировке только первые 15 минут, а главному тренеру американцев российским журналистам не позволили задать ни одного вопроса. Игроки сборной России, выходившие на лед в субботу, не проводили утреннюю раскатку. Американцы же тренировались в полном составе. Перед началом встречи все пять команд группы имели в активе по три набранных очка. Хоккеисты и тренеры обеих команд делали комплименты в адрес соперника и сходились во мнении, что исход встречи определит победителя группы, который гарантированно останется на четвертьфинальные игры в Остраве. Бенефис Калиева Впервые с начала турнира российские болельщики на трибунах не находились в меньшинстве - зрители, заполнившие арену до отказа, одинаково поддерживали обе команды. В отличие от игры с канадцами российской команде не удалось сразу же взять инициативу в свои руки, первый период прошел в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом американцев. Открыть счет ни одна из команд не сумела из-за великолепной игры вратарей.

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Американские хоккеисты играли дисциплинированно и много времени уделяли обороне. Несмотря на это, зрителям игра нравилась, большое количество моментов они встречали аплодисментами. Первый гол случился на 17-й минуте второго периода - большинство реализовал Артур Калиев. Уже спустя 6 секунд сборная США увеличила преимущество в счете - после ошибки вратаря Амира Мифтахова отличился Николас Робертсон. Третий период начался с быстрого гола американцев, и снова не лучшим образом действовал Мифтахов, который проводил второй матч за два дня. После третьей пропущенной шайбы он уступил место в воротах Ярославу Аскарову. "Не считаю это (участие Мифтахова во втором матче подряд - прим. ТАСС) ошибкой", - подчеркнул после матча главный тренер сборной России Валерий Брагин. Третью шайбу американцев забросил Калиев, который оформил дубль. Он родился в Узбекистане, но в раннем возрасте переехал в Северную Америку. Калиев был выбран "Лос-Анджелесом" во втором раунде под общим 33-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2019 году. Он стал первым игроком узбекского происхождения, выбранным клубом НХЛ на драфте. В текущем сезоне Калиев сыграл за команду юниорской хоккейной лиги Онтарио "Гамильтон" в 33 матчах и набрал 62 очка (31 гол +31 результативная передача). В прошлом регулярном чемпионате он стал лучшим снайпером лиги, забросив 51 шайбу. В сезоне-2017/18 Калиев стал чемпионом OHL в составе "Гамильтона". Не хватило сил и эмоций Российские хоккеисты после красивой комбинации вскоре сумели пробить Спенсера Найта - хороший щелчок удался защитнику Александру Романову. Заброшенная шайба взбодрила россиян, которые на эмоциях создали еще несколько опасных моментов, но до конца встречи больше так и не сумели поразить ворота соперника. Романов был признан лучшим игроком встречи в составе сборной России, у американцев же самым ценным стал вратарь Найт, отразивший 25 бросков.

"Мы продолжали хорошо играть и в третьем периоде наращивали темп, но у них вратарь хорошо сыграл", - отметил нападающий сборной России Александр Хованов. Сборная России по-прежнему ни разу за турнир не реализовала численное преимущество. В игре с американцами команда Брагина четыре раза играла в большинстве. "Много сил вчерашний матч забрал, мы ожидали, что будет тяжелейшая игра. В матче с канадцами такой был заряд, что сами все видели, сегодня немножко не хватило эмоционального заряда", - сказал Брагин. "Не хватает голов в большинстве. Усталость после вчерашнего матча сказалась, было нелегко. Ребята все были заряжены, мы показывали хороший хоккей, два глупых гола за шесть секунд срубили всю игру. После этого многое получалось, пытались выровнять игру", - отметил Романов. Сборная России семь раз по ходу встречи с американцами играла в меньшинстве. "Пара удалений было сомнительных, но есть, как есть, я не буду оценивать судейство. Нам надо было просто играть в свою игру", - подчеркнул Хованов. "Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в матчах со сборной России. Большая победа для нас, была настоящая война на льду, с большим количеством удалений. Нам повезло забить больше", - отметил Калиев. У сборной России есть команда В группе B молодежного чемпионата мира лидируют американцы, набравшие 6 очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (у всех по два матча) по 3 очка. В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из двух групп. Командам группы В осталось провести четыре матча: в понедельник канадцы сыграют с немцами, американцы - с чехами, во вторник сборная России встретится со сборной Германии, команда Канады - с командой Чехии.

"У нас есть уверенность в том, что все будет хорошо, в игре со сборной Германии не будет никакой недооценки, мы должны выйти на эту игру, как на последнюю, и биться, как в матче с канадцами", - сказал Хованов. В случае поражения от сборной Германии в основное время российская команда станет пятой в группе и не выйдет в плей-офф при условии равенства очков с командой Чехии (первым показателем при ранжировании команд с равным количеством очков является результат очной встречи). При равенстве очков с командой Канады россияне займут четвертое место. "Я вижу, что у команды есть игра, есть ошибки, которые тренеры почистят. Самое главное, что есть команда: ребята бьются, ложатся под шайбу, нет безразличия, неуважения к сопернику. Но сегодня удача была на стороне американцев. Это все предварительные матчи, но они очень важны, команда у нас неплохая, дай бог ей удачи", - сказал в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Ранее в воскресенье сборная Финляндии переиграла команду Казахстана со счетом 7:1 в матче группы А, после этой игры казахстанцы лишились шансов на выход в плей-офф, сборные Финляндии, Швеции, Швейцарии и Словакии досрочно вышли в четвертьфинальную стадию турнира. Сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира. Его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А.

МЧМ-2020 по хоккею. Группа А Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Финляндия 3 2 0 0 0 1 0 17-5 7 2 Швеция 2 1 1 0 0 0 0 8-4 5 3 Швейцария 2 1 0 0 0 0 1 7-8 3 4 Словакия 2 1 0 0 0 0 1 4-9 3 5 Казахстан 3 0 0 0 0 0 3 5-15 0