Сборная России уступила команде США на молодежном чемпионате мира по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Российские хоккеисты проиграли американцам со счетом 1:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел на арене в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей.

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В составе сборной России шайбу забросил Александр Романов (44-я минута). У американцев дубль сделал уроженец Ташкента Артур Калиев (37, 42), еще одну шайбу забросил Николас Робертсон (37). Первую и вторую шайбы американцы забросили с разницей в 6 секунд. Лучшим игроком в составе сборной России признан Романов, в составе команды США - голкипер Спенсер Найт, отразивший 25 из 26 бросков. Форвард американцев Тревор Зеграс сделал две результативные передачи, на его счету 7 (0+7) очков на турнире, он делит первое место в списке бомбардиров с финном Патриком Пуйстолой (4+3). В конце первого периода защитник сборной России Даниил Мисюль получил малый и дисциплинарный штрафы (2+10) за опасный удар в голову сопернику. В воротах сборной России с первых минут появился Амир Мифтахов, его сухая серия, растянувшаяся на три матча турнира, составила 115 минут 48 секунд. Во втором матче против команды Канады (6:0) он не пропустил ни одной шайбы, а в первом матче турнира против сборной Чехии (3:4) вышел на лед вместо Ярослава Аскарова после второго периода и сумел сохранить ворота в неприкосновенности. После третьей пропущенной шайбы в матче с американцами Мифтахова заменил Аскаров. Сборная России не может обыграть команду США в рамках молодежного чемпионата мира пять матчей подряд, в последний раз россияне оказались сильнее американцев в полуфинале турнира 2016 года (2:1), тогда команда Валерия Брагина в финале уступила финнам в овертайме (3:4). Команды провели 21-й матч в рамках молодежных чемпионатов мира, на счету российских хоккеистов 11 побед, американцы выиграли десять матчей. Две шайбы за 6 секунд Сборная России накануне одержала историческую победу над командой Канады со счетом 6:0, нанеся родоначальникам хоккея самое крупное поражение в истории молодежных чемпионатов мира. Американские хоккеисты в это время отдыхали. Игроки сборной России, выходившие на лед в субботу, не проводили утреннюю раскатку. Американцы же тренировались в полном составе.

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Тем не менее утром в рядах соперников ощущалась небольшая нервозность. Пресс-служба сборной США разрешила корреспондентам присутствовать на тренировке только первые 15 минут, а главному тренеру американцев российским журналистам не позволили задать ни одного вопроса. Перед началом встречи все пять команд группы имели в активе по три набранных очка. Хоккеисты и тренеры обеих команд делали комплименты в адрес соперников и сходились во мнении, что исход встречи определит победителя группы, который гарантированно останется на четвертьфинальные игры в Остраве. Впервые с начала турнира российские болельщики на трибунах не находились в меньшинстве - зрители, заполнившие арену до отказа, одинаково поддерживали обе команды. В отличие от игры с канадцами российской команде не удалось сразу же взять инициативу в свои руки, и первый период прошел в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом американцев. Открыть счет ни одна из команд не сумела благодаря великолепной игре вратарей. Несмотря на это, зрителям игра нравилась, большое количество моментов они встречали аплодисментами. Первый гол случился на 17-й минуте второго периода - большинство реализовал Калиев. Уже спустя 6 секунд сборная США увеличила преимущество в счете - после ошибки Мифтахова отличился Николас Робертсон. Третий период начался с быстрого гола американцев, и снова не лучшим образом действовал Мифтахов - дубль оформил Калиев. После пропущенной шайбы стартовый вратарь сборной России был заменен на Аскарова. Российские хоккеисты после красивой комбинации вскоре сумели пробить Спенсера Найта - хороший щелчок удался защитнику Романову. Заброшенная шайба взбодрила россиян, которые на эмоциях создали еще несколько опасных моментов, но до конца встречи больше так и не сумели поразить ворота соперника.

Александр Романов ПУШКА СТРАШНАЯ!!! Возвращает нас этот гол в игру !!! Еще два надо как минимум!#USARUS pic.twitter.com/haFq7g7bWX — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) December 29, 2019

На 59-й минуте форвард сборной США Паркер Форд применил грубый силовой прием против нападающего россиян Александра Хованова, после чего на льду произошла драка, по итогам которой сборные России и США получили обоюдное удаление, кроме того, был удален Форд. Кто такой Калиев Автору двух шайб в ворота сборной России Артуру Калиеву 18 лет, он родился в Узбекистане, но в раннем возрасте переехал в Северную Америку. Калиев был выбран во втором раунде под общим 33-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелесом" в 2019 году. Он стал первым игроком узбекского происхождения, выбранным клубом НХЛ на драфте. Игрок проводит третий сезон в команде Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Гамильтон Булдогс", в прошлом сезоне он сыграл за клуб 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 102 очка (51+51), став четвертым снайпером лиги. В сезоне-2017/18 Калиев стал чемпионом OHL в составе "Гамильтона", сыграв в регулярном чемпионате 68 матчей и набрав 48 очков (31+17) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету было 11 очков (3+8) в 21 матче. Эксперты выделяют сильный и точный бросок Калиева, сравнивая его с лучшими игроками мира в этом аспекте - Александром Овечкиным и финном Патриком Лайне. В текущем сезоне Калиев сыграл за "Гамильтон" в 33 матчах и набрал 62 очка (31+31), в одной из игр он забил гол в стиле "лакросс". Единственным хоккеистом, которому удавался этот трюк в НХЛ, является 19-летний россиянин Андрей Свечников. В текущем сезоне на его счету уже две подобные шайбы.