Вяльбе: российские лыжники добиваются успехов на "Тур де Ски" благодаря работоспособности

"Супер, мы счастливы, отличный подарок для большой лыжной российской семьи. Чем тяжелее трасса и гонка, тем сильнее наши лыжники становятся, конечно, усталость накапливается, видно, что уже не первый день соревнований, но наши спортсмены показали высокий уровень трудоспособности. Я горжусь нашими ребятами и командами", - заявила Вяльбе.

"Якимушкин - перспективный 23-летний парень, достаточно разноплановый спортсмен, может бежать коньком и классикой, в спринтах может бороться. Приятно, что у нас есть молодые и дерзкие ребята. И не могу не поздравить Большунова с таким отличным подарком на его же день рождения", - добавила Вяльбе.

"Тур де Ски" завершится 5 января.