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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: российские лыжники добиваются успехов на "Тур де Ски" благодаря работоспособности

Во вторник россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российские лыжники смогли завоевать первые три места на этапе "Тур де Ски" благодаря высокой самоотдаче. Таким мнением с ТАСС поделилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км в рамках многодневки. Первое место занял Сергей Устюгов, второе - Иван Якимушкин, третье - Александр Большунов.

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"Супер, мы счастливы, отличный подарок для большой лыжной российской семьи. Чем тяжелее трасса и гонка, тем сильнее наши лыжники становятся, конечно, усталость накапливается, видно, что уже не первый день соревнований, но наши спортсмены показали высокий уровень трудоспособности. Я горжусь нашими ребятами и командами", - заявила Вяльбе.

"Якимушкин - перспективный 23-летний парень, достаточно разноплановый спортсмен, может бежать коньком и классикой, в спринтах может бороться. Приятно, что у нас есть молодые и дерзкие ребята. И не могу не поздравить Большунова с таким отличным подарком на его же день рождения", - добавила Вяльбе.

"Тур де Ски" завершится 5 января.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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