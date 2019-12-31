Вяльбе: российские лыжники добиваются успехов на "Тур де Ски" благодаря работоспособности

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Российские лыжники смогли завоевать первые три места на этапе "Тур де Ски" благодаря высокой самоотдаче. Таким мнением с ТАСС поделилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км в рамках многодневки. Первое место занял Сергей Устюгов, второе - Иван Якимушкин, третье - Александр Большунов.
"Супер, мы счастливы, отличный подарок для большой лыжной российской семьи. Чем тяжелее трасса и гонка, тем сильнее наши лыжники становятся, конечно, усталость накапливается, видно, что уже не первый день соревнований, но наши спортсмены показали высокий уровень трудоспособности. Я горжусь нашими ребятами и командами", - заявила Вяльбе.
"Якимушкин - перспективный 23-летний парень, достаточно разноплановый спортсмен, может бежать коньком и классикой, в спринтах может бороться. Приятно, что у нас есть молодые и дерзкие ребята. И не могу не поздравить Большунова с таким отличным подарком на его же день рождения", - добавила Вяльбе.
"Тур де Ски" завершится 5 января.