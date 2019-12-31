Российская лыжница Непряева стала шестой в гонке на 10 км в рамках "Тур де Ски"

ТАСС, 31 декабря. Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем, которая прошла в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км в рамках "Тур де Ски"

Спортсменка проиграла победительнице 26 секунд. Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию 10 км за 23 минуты 51,9 секунды. Второй стала ее соотечественница Ингвильд Эстберг (отставание 0,7 секунды), третье время показала шведка Эбба Андерссон (+10,2). Россиянка Яна Кирпиченко стала 18-й (+1.08,3), Алиса Жамбалова - 24-й (+1.23,3), Анна Нечаевская - 27-й (+1.29,5), Анна Жеребятьева - 35-й (+1.42,5), Диана Головань - 41-й (+1.54,6), Лидия Дуркина - 47-й (+2.19,9).

В общем зачете "Тур де Ски" Йохауг снова поднялась на первое место, ее промежуточный результат - 55 минут 14 секунд. Непряева опустилась на вторую позицию (+21). Третье место занимает норвежка Хейди Венг (+22).

Йохауг одержала седьмую победу подряд в дистанционной гонке на этапах Кубка мира, повторив собственный рекорд, который она установила в 2016 году. Для нее эта победа также стала 13-й на этапах "Тур де Ски". По этому показателю она уступает только Юстине Ковальчик из Польши, которая имеет в активе 14 побед на многодневке.

Следующие гонки на "Тур де Ски" пройдут 1 января, в этот день состоятся мужская и женская гонки преследования. Многодневка завершится 5 января.