Эксперт: сборная России по хоккею была обязана побеждать немцев на молодежном ЧМ

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты по классу гораздо выше своих немецких соперников, они были обязаны побеждать в матче молодежного чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов.

Во вторник россияне обыграли немцев со счетом 6:1 на групповом этапе турнире в матче за право выхода в плей-офф.

"Мы играли против сборной Германии не по футболу, а по хоккею, и обязаны были в этой ситуации выигрывать, других вариантов не было. Это не тот соперник, которому нужно было уделять такое внимание, и теперь надо двигаться дальше, - сказал Ишматов. - Соперник слабый, а концентрация была намного выше после поражений".

Соперник россиян по четвертьфиналу определится позднее. "Мы обязаны рассчитывать на успех, но как получится, определит функциональное состояние игроков, психология. В наших тренерах я уверен", - подчеркнул специалист.

Четвертьфинальный матч сборной России пройдет в Тршинеце 2 января.