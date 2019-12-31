Российские хоккеисты разгромили команду Германии и вышли в плей-офф молодежного ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Германии со счетом 6:1 в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в плей-офф турнира, который проходит в Чехии. На встрече, которая состоялась в Остраве, присутствовало 4628 зрителей. У россиян заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (7-я, 14-я минуты), Григорий Денисенко (35, 35), Павел Дорофеев (39) и Дмитрий Воронков (41), у проигравших отличился Нино Киндер (58). Марченко набрал в матче 5 очков и был признан лучшим игроком в составе сборной России, у команды Германии лучшим назвали голкипера Хендрика Хане, который был заменен после второго периода. На чемпионате мира российская команда одержала вторую крупную победу, 28 декабря сборная России разгромила канадцев со счетом 6:0. Место в воротах в матче с немцами занял Ярослав Аскаров. Он провел два периода в стартовом матче на турнире против команды Чехии (3:4), но был заменен на Амира Мифтахова, пропустив все четыре шайбы в той игре. Мифтахов выходил в стартовом составе в играх с командами Канады и США (1:3), но после третьей пропущенной шайбы в игре с американцами на льду появился Аскаров.

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Благодаря победе сборная России обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира, набрав в четырех матчах 6 очков. Для выхода в четвертьфинал российские хоккеисты должны были побеждать немцев, поражение оставило бы россиян на пятом месте в группе B, в таком случае им пришлось бы играть серию до двух побед с командой Казахстана за право остаться в высшем дивизионе мирового первенства. В турнирной таблице сборная России по итогам группового этапа не поднимется выше третьего места. Таким образом, свой четвертьфинальный матч российская команда проведет в Тршинеце (матчи группы B проходили в Остраве). Итоговое место сборной России в группе будет зависеть от результата матча между командами Канады и Чехии, который пройдет позднее во вторник. В случае победы сборной Чехии в овертайме или в серии буллитов россияне займут четвертое место и сыграют в 1/4 финала 2 января с победителем группы A командой Швеции, при остальных результатах россияне станут третьими и в первом раунде плей-офф будут играть с победителем матча группы A Финляндия - Швейцария. Сборная России стала последним четвертьфиналистом молодежного чемпионата мира, также в плей-офф сыграют команды Канады, Словакии, США, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Сборная Германии встретится с командой Казахстана в серии за право остаться в высшем дивизионе чемпионата мира. Первые голы в большинстве Матч с немцами стал первым на турнире с участием сборной России, который не собрал аншлаг на трибунах. Арена в Остраве была заполнена наполовину. На трибунах преобладали болельщики сборных Чехии и Канады, которые начнут свой матч в 21:00 мск. Поэтому на арене на протяжении встречи была довольно камерная атмосфера.

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Тренерский штаб сборной России перед решающей игрой сделал несколько перестановок в составе. Из-за дисквалификации за удар соперника головой во встрече с американцами россияне не могли рассчитывать на нападающего Никиту Ртищева, его заменил Максим Грошев. Также тренеры разбили звено, состоящее из игроков системы СКА, - вместе с Василием Подколзиным и Кириллом Марченко в центре нападения действовал Дмитрий Воронков, а Иван Морозов играл с Павлом Дорофеевым и Никитой Александровым. Претерпели изменения по сравнению с предыдущими матчами и все пары защитников, а место в воротах занял 17-летний Аскаров. Сборная России с первых минут взяла инициативу в свои руки и практически не выпускала соперника из зоны. Немцы накануне провели матч против команды Канады (1:4) и выглядели уставшими. Перестановки тренеров сработали - первую шайбу в ворота Хендрика Хане на седьмой минуте отправил Кирилл Марченко. Спустя семь минут он отличился еще раз после позиционной атаки российских хоккеистов, которая продолжалась около двух минут. Этот гол аплодисментами стоя встретили даже канадские болельщики. Сборная Германии в стартовой двадцатиминутке запомнилась только одной атакой - Тим Штюцле завершал комбинацию и бросал, казалось, уже пустой угол, но Аскаров успел переместиться и эффектно в падении поймал шайбу, снова сорвав аплодисменты нейтральных болельщиков. За пять минут до окончания второго периода сборной России впервые по ходу чемпионата мира удалось реализовать численное преимущество. Россияне забросили с 16-й попытки, броском от синей линии ворота поразил Григорий Денисенко. В это время сборная Германии должна была остаться втроем, но немецкий игрок не стал касаться шайбы, чтобы его команда играла меньше времени, имея на двух игроков меньше. Денисенко, не раздумывая, щелкнул и заставил Хане капитулировать. До конца периода россияне еще дважды реализовали большинство и довели результат до разгромного - дубль оформил Дорофеев. В перерыве сборная Германии заменила Хане на Тобиаса Анчичку, который защищал ворота немцев в единственном победном матче на турнире с чехами (4:3). От российских хоккеистов Анчичка пропустил первым же броском - отличился Воронков. Сборная России довела встречу до победы, но в концовке встречи российские хоккеисты потеряли концентрацию и ошиблись при смене, за что были наказаны голом Киндера.