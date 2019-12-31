На краю пропасти. Турнирные расклады для российских хоккеистов перед матчем МЧМ с немцами

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России в последний день 2019 года проведут заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Германии. От результата встречи зависит дальнейшее участие подопечных Валерия Брагина на турнире. Перед последним днем группового турнира сборная России с тремя очками занимает четвертое место в группе В. Команда Валерия Брагина в стартовом матче уступила чехам (3:4), после чего разгромила канадцев (6:0) и уступила американцам (1:3). Лидирует в группе В команда США, набравшая восемь очков, но не играющая во вторник. Второй идет команда Канады (6, 3 матча), третьей - сборная Чехии (4, 3), четвертой - команда России (3, 3), пятой - сборная Германии (3, 3).

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Таким образом, сборной России для выхода в четвертьфинал чемпионата мира необходимо с любым результатом побеждать команду Германии. В противном случае российские хоккеисты впервые в истории примут участие в серии за право остаться в элитном дивизионе и сыграют серию до двух побед с командой Казахстана, которая досрочно заняла последнее место в группе А. На данный момент худшим результатом сборной России на молодежном чемпионате мира является седьмое место на турнире в Москве и Подольске в 2001 году. Если россияне не выйдут в плей-офф на нынешнем чемпионате, то займут место не выше девятого. Команда Валерия Брагина при этом в группе не может занять место выше третьего - это означает, что четвертьфинальную встречу в случае попадания в плей-офф российские хоккеисты проведут в Тршинеце. Сборная России займет третье место в случае победы в основное время над немцами и если матч между канадцами и чехами завершится в основное время с любым исходом. Также россияне могут стать третьими и в случае победы после основного времени, а также поражения в основное время чехов. Четвертыми россияне в случае победы в основное время над немцами станут, если чехи обыграют канадцев в овертайме или по буллитам. Сборные США и Канады уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира. В случае победы канадцев над хозяевами турнира, чехами, родоначальники хоккея займут первое место в группе, что позволит провести четвертьфинальный матч в Остраве. Чехи по регламенту соревнований в случае попадания в плей-офф в любом случае сыграют четвертьфинал в Остраве. Аскаров сыграет в воротах, Ртищев - дисквалифицирован Перед началом чемпионата мира сказать, кто будет основным вратарем сборной России, было сложно. В первом матче турнира с командой Чехии Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен на Амира Мифтахова после второго периода. Мифтахов вышел в стартовом составе на игру с канадцами, после которой, казалось бы, застолбил за собой роль первого вратаря команды на турнире. Однако во встрече с командой США Мифтахов пропустил две необязательные шайбы, и Аскаров заменил его после третьего гола.

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Как сообщил в понедельник помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов, ворота российской команды с первых минут матча с немцами будет защищать Аскаров. "Я не сомневаюсь, что он сыграет хорошо - мальчишка очень устойчивый, с характером и хорошей психикой. У нас было запланировано, что вратари сыграют по два матча, поэтому это шанс для него", - пояснил Ларионов. Также накануне решающей встречи группового этапа дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея дисквалифицировал на одну игру нападающего Никиту Ртищева. Во время потасовки после окончания второго периода матча с американцами Ртищев ударил головой форварда Оливера Вальстрёма. Арбитры тот момент не увидели. Ларионов отметил, что тренерский штаб сборной России был готов к дисквалификации Ртищева, так как за такое же нарушение пропуском одной игры ранее был наказан канадский форвард Джо Велено. На тренировке в понедельник вместо Ртищева в тройке с Ильей Кругловым и Максимом Соркиным занимался Максим Грошев. Также на занятии перед матчем тренерский штаб разбил звено, состоящее из игроков системы СКА. Вместе с Василием Подколзиным и Кириллом Марченко в центре нападения наигрывался Дмитрий Воронков, а Иван Морозов тренировался с Павлом Дорофеевым и Никитой Александровым. Претерпели изменения по сравнению с предыдущими матчами и все пары защитников. Но, по словам Ларионова, в матче с немцами сочетания игроков обороны могут быть и другими. "Решили попробовать так. Посмотрим, что будет на утренней раскатке", - сказал помощник главного тренера сборной России. Александров в первой бригаде большинства Главной проблемой сборной России на протяжении группового этапа является реализация численного преимущества. Российские хоккеисты ни разу не сумели забросить в большинстве, имея 14 попыток. Перед последней встречей предварительного этапа тренерский штаб поменял расстановку игроков в большинстве, а в первой бригаде вместо Павла Дорофеева сыграет Никита Александров.

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"Нам не хватало бросков, а когда мы доводили шайбу до ворот, то не закрывали вратаря, нападающий не стоял перед воротами. Сейчас у нас будет вариант, при котором габаритный Егор Соколов будет играть перед вратарем. В первой бригаде на пятачке будет действовать Александр Хованов", - пояснил Ларионов. Александров хорошо знаком со многими немецкими хоккеистами. Он является сыном бывшего нападающего воскресенского "Химика" Игоря Александрова и до отъезда в Канаду всю жизнь прожил в Германии, где и родился. Хоккейный союз Германии пытался неоднократно призвать Александрова в немецкую сборную, но форвард неизменно отказывался. Воздержался Александров и от немецкого паспорта, потому что в таком случае он должен был отказаться от российского. До 17 лет Александров играл за молодежные команды немецкого "Изерлона" различных возрастов. "В сборной Германии есть несколько хоккеистов, которые очень хорошо катаются и хорошо играют, есть [Моритц] Зайдер, [Доменик] Бокк, [Тим] Штюцле. Но мы будем фокусироваться на нас. Хоккей в Германии растет, их сборная стала намного лучше за последнее время", - отметил Александров. "Я не играю в немецкой лиге и не могу объяснить рост их молодых игроков. Конечно, им дают там шанс, и они показывают себя. Знаю многих игроков в немецкой команде, но не жду никаких подколов. На льду мы не друзья", - добавил он. В 2019 году Александров был выбран действующим обладателем Кубка Стэнли "Сент-Луисом" во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 62-м номером. Россиянин последние два сезона проводит в клубе Главной юниорской лиги Квебека "Шарлоттаун". В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 23 очка (14 голов + 9 результативных передач) в 19 матчах и подписал контракт новичка с "Сент-Луисом". На текущем чемпионате мира в активе 19-летнего форварда одна заброшенная шайба и три голевые передачи. Немцы - не мальчики для битья Сборная Германии принимает участие в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира впервые с 2015 года. Тогда главной звездой команды был серебряный призер Олимпиады 2018 года Доминик Кагун, ныне выступающий в НХЛ за "Питтсбург". Нынешняя немецкая команда является одной из самых сильных в истории молодежных чемпионатов мира.

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Немцы доказали это, сенсационно переиграв хозяев турнира чехов со счетом 4:3. На равных на протяжении первой половины игры сборная Германии билась и с канадцами (1:4), и с американцами (3:6), а в игре с командой США немцы к середине матча и вовсе вели со счетом 3:2. В отличие от сборной России, немцы в понедельник проводили игру с канадцами, в которой ворота защищал Хендрик Хане. Это означает, что в игре с россиянами на последнем рубеже немецкой команды, скорее всего, будет действовать Тобиас Анчичка, который отыграл весь победный матч с чехами. В составе немецкой сборной выступают два хоккеиста, выбранных в первом раунде драфта НХЛ 2019 года. Защитник и капитан команды Зайдер был выбран "Детройтом" под общим шестым номером, а форвард Бокк - "Каролиной" под 25-м. Бокк проводит нынешний сезон в чемпионате Швеции, выступая за "Рёгле". Среди российских хоккеистов в первом раунде драфта НХЛ под десятым номером был выбран только Подколзин. Среди других хоккеистов сборной Германии выделяются 17-летние Джон Петерка и Штюцле, которые с большой долей вероятности высоко уйдут на предстоящем драфте НХЛ. На нынешнем чемпионате мира в активе Петерки три гола, а Штюцле сделал три голевые передачи. Штюцле выступает в элитном дивизионе чемпионата Германии за команду "Маннгейм" и в нынешнем сезоне набрал 23 очка в 25 встречах. "Немцы способны сыграть так же хорошо в обороне, как и американцы, они играют очень плотно. Игра будет от ножа, мы должны выйти, как на финальный матч", - отметил Ларионов. Встреча между сборными России и Германии пройдет в Остраве и начнется в 17:00 мск.

МЧМ-2020 по хоккею. Группа А Место Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Швеция 3 2 1 0 0 0 0 14-6 8 2 Финляндия 3 2 0 0 0 1 0 17-5 7 3 Швейцария 3 2 0 0 0 0 1 14-10 6 4 Словакия 3 1 0 0 0 0 2 6-16 3 5 Казахстан 4 0 0 0 0 0 4 7-21 0